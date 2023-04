Réforme des retraites : où se déroulent les manifestations en Charente et Charente-Maritime ?

Les manifestants mobilisés en Charente et Charente Maritime pour une 12e journée. (Photo d'illustration)

Nouvelle journée de grève nationale contre la réforme des retraites ce jeudi, la 12e depuis le début du mouvement. Et il y a des mobilisations en Charente-Maritime et en Charente. 4 manifestations en Charente-Maritime : à Saintes (Palais de Justice), Rochefort ( Place Colbert) et Royan (Place Charles De Gaulle) à 10h30. A La Rochelle (Parvis de la gare), le cortège partira à 14h30 juste après une vente de crêpes, pour la caisse de grève.

En Charente, 2 manifestations sont annoncées : la première à Angoulême, 10h30, départ du Parvis de la Gare. La seconde à Cognac à 17h30 départ Place François 1er.

Des perturbations sont à prévoir, notamment sur les rails. La SNCF a annoncé la circulation de 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 3 TER sur 5 et 1 Intercité sur 5. Dans l'air, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d'annuler 20% des vols «sur les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes».

Les manifestants annoncent une nouvelle action, vendredi, après les décisions du Conseil Constitutionnel sur la "constitutionnalité" de la réforme des retraites. Des rassemblements sont prévus vendredi à 17h à Angoulême sur le Parvis de la Gare, 19h à la préfecture de La Rochelle et 19h à la sous-préfecture de Saintes