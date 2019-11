Réforme des retraites : "pas de compromis possible" aux yeux de la CGT Loire

Saint-Étienne, France

Un débat public sur la réforme des retraites et la mobilisation qui se prépare contre le projet pour la journée du 5 décembre est organisé jeudi soir à Saint-Étienne à la Bourse du travail. Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires ont fixé le rendez-vous à 18 heures salle Sacco et Vanzetti.

Le système des retraites actuel "a plus d'avenir que jamais"

L'intersyndicale prépare en effet activement la mobilisation du 5 décembre, qu'elle espère massive. "Les appels à la grève sont nombreux, des entreprises des territoires font des bus pour venir manifester soit à Saint-Étienne soit à Roanne, donc effectivement je crois qu'on se dirige vers une très, très forte journée d'action", commente Jean-Michel Gourgaud. Et face à ce possible "jeudi noir", le secrétaire général de la CGT dans la Loire, sent le gouvernement fébrile. "Je crois qu'ils ont mesuré l'ampleur des mobilisations, et ça quand-même depuis quelques mois... après, ils veulent maintenir le cap", poursuit le responsable de l'union départementale CGT.

Jean-Michel Gourgaud, invité de France Bleu matin le 28/11/19 Copier

Concernant la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux, qui doit se poursuivre jusqu'au 9 ou 10 décembre, Jean-Michel Gourgaud "ne pense pas que nous puissions faire des compromis dans une réforme qui vise quand-même à casser tout le principe de solidarité qui régit aujourd'hui le système de retraite". Ce système "date d'après-guerre", rappelle le représentant syndical, mais "il n'est pas dépassé du tout, au contraire, il a plus d'avenir que jamais parce qu'il est basé sur la solidarité et parce que de l'argent dans ce pays pour financer ce système de retraite solidaire, il n'y en a jamais eu autant". Jean-Michel Gourgaud donne en exemple "ce que touchent les actionnaires du CAC 40", mais pointe aussi du doigt l'évasion fiscale, et en appelle à "la volonté politique du gouvernement Macron".

Pour la journée du 5 décembre, deux grandes manifestations sont prévues dans la Loire, à Saint-Étienne (10h30 Bourse du travail) et à Roanne (10h30 Centre universitaire).