Réforme des retraites : il n'y aura pas de trêve de Noël sans retrait du texte, avertit l’intersyndicale

Les syndicats à l'origine de la mobilisation contre la réforme des retraites ont décidé mardi la poursuite du mouvement par des "actions locales (ce jeudi) 19 et jusque fin décembre" et l'absence de trêve "jusqu'au retrait" du projet du gouvernement.

A l'issue d'une journée réussie sur le front de la mobilisation avec entre 615 000 et 1,8 million de manifestants dans toute la France, les organisations syndicales ont appelé à des actions locales ce jeudi et jusqu'à la fin du mois contre la réforme des retraites du gouvernement.

Aussi, l'intersyndicale annonce l'absence de trêve "jusqu'au retrait" du projet du gouvernement, selon leur communiqué commun lu à l'issue d'une intersyndicale.

"Sans réponse du gouvernement dans les heures qui viennent", les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires "décideront des suites nécessaires au-delà du mois de décembre", selon le texte, qui ne prévoit pas à ce stade de nouvelle journée d'action nationale.

Des concertations entre gouvernement et partenaires sociaux ce mercredi

Ce mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé sa "détermination totale à mener la réforme", à la fois sur la création d'un "régime universel" et sur l'"équilibre" du système. La CGT, FO, la CFE-CGC, Solidaires et la FSU, qui réclament le retrait pur et simple du projet, étaient réunies en intersyndicale en début de soirée pour décider de la suite du mouvement.

Des concertations avec les partenaires sociaux doivent s'ouvrir à partir de ce mercredi à Matignon pour tenter de trouver une sortie de crise avant Noël.

L'opposition réclame toujours le retrait du projet avant Noël

Les leaders politiques Jean-Luc Mélenchon (LFI), Olivier Faure (PS) et Julien Bayou (EELV) ont à nouveau appelé ce mardi le gouvernement à retirer sa réforme. Les trois hommes ont appelé, en marge de la manifestation parisienne, à un geste pour les fêtes de Noël, alors que plusieurs responsables de l'exécutif avaient auparavant exhorté les grévistes de la SNCF à une trêve pour les fêtes de fin d'année.

Les députés LFI présenteront mercredi leur contre-projet sur les retraites. De son côté, le PS a lancé l'idée d'un intergroupe parlementaire de la gauche et des écologistes pour édifier un projet alternatif. Une première réunion est prévue mercredi.