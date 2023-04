Réforme des retraites. Perturbations, manifestations : à quoi faut-il s'attendre en Corse ?

"Nous ne retournerons pas à la table des négociations" c'est ce qu'a indiqué l'intersyndicale, mercredi au sortir de la réunion avec la Première ministre. Les syndicats avaient prévenu qu'ils quitteraient la réunion si Elisabeth Borne refusait de parler du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, qui cristallise la colère. Les représentants des 8 organisations syndicales appellent à nouveau "au retrait pur et simple du texte" alors ce jeudi va se dérouler une 11ème journée de mobilisation partout en France.

Deux manifestations prévues à Bastia (10 heures) et Ajaccio (14 heures)

En Corse, des manifestations sont également prévues à Bastia au départ du Palais de Justice à 10 heures, à l'appel de 8 organisations syndicales. À Ajaccio, le rendez-vous est donné à 14 heures à la gare direction la Préfecture de région. Le combat continu donc pour les syndicats même si certains sont sceptiques sur le nombre de manifestants au regard de la mobilisation il y a un peu plus d'une semaine.

De faibles perturbations à prévoir dans l'Education nationale

Dans l'Education nationale, on a recensé seulement 8% de grévistes dans le 1er degré la semaine dernière et 5% au niveau régional, ce qui laisse penser que les perturbations seront peu importantes. La situation est similaire dans le secondaire. Il n'est pas certain non plus que les blocages soient importants dans les administrations.

Au niveau de transports, les navires de la Corsica Linea vont naviguer normalement, la CGT des marins appellent ceux qui le peuvent à aller seulement manifester. Dans l'aérien, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire de 20% leurs vols sur certains aéroports dont celui de Marseille, toutefois Air Corsica n'annonce pas d'annulation.

Rien à signaler chez Corsica Linea et Air Corsica, en revanche le réseau des CFT sera impacté

Les Chemins de Fer de la Corse indiquent, de leur côté, sur leur site internet que "le réseau ferroviaire sera impacté, ce jeudi, par le mouvement de grève interprofessionnel portant sur la réforme des retraites. Lors de cette journée, les CFC pourront assurer des circulations uniquement sur les périurbains d'Ajaccio, de Balagne et de Bastia".

EDF : Les perturbations se poursuivent

Du côté d'EDF, les perturbations se poursuivent. La centrale de Lucciana n'est plus alimentée et il reste 10 jours de réserves de fioul. La CGT Energie Corse se réserve le droit également d'effectuer des coupures de courants dans certains établissements publics.