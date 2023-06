Réforme des retraites : peu de perturbations ce mardi 6 juin en Picardie 

Plus d'un mois après la mobilisation du 1er mai contre la réforme des retraites , qui avait réuni entre 5000 et 7000 manifestants à Amiens, les opposants se donnent rendez-vous pour un nouvel acte ce mardi 6 juin. Cette journée de mobilisation a lieu deux jours avant le jeudi 8 juin, jour de l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi du groupe de centre-gauche LIOT. Cette initiative vise à faire repasser l'âge légal de départ à la retraite de 64 à 62 ans, pour contrer la réforme des retraites du gouvernement promulguée le 15 avril dernier , et qui devrait entrer en vigueur à la fin de l'été.

En Picardie, plusieurs rassemblements sont prévus à Amiens, Albert et Beauvais, mais dans les transports les perturbations prévues sont mineures.

Circulation des TER légèrement perturbée, les bus à la normale

Si vous prenez le train, attention sur le réseau TER Hauts de France où des perturbations mineures sont annoncées. Pensez donc à vérifier sur le site de la compagnie si votre train habituel circule ou non.

À Amiens, les bus Ametis circuleront normalement. Même chose à Beauvais pour les bus Corolis, où le mouvement de grève est suivi par 3 salariés sur les 100 que compte l'entreprise. Attention néanmoins, la circulation de votre bus peut être perturbée s'il croise le parcours d'une manifestation.

La métropole d'Amiens annonce que dix restaurants scolaires seront fermés : Chemin des Plantes, Jules Lefebvre primaire, Saint-Roch, Voltaire élémentaire, Beauvais primaire, Elbeuf maternel et élémentaire, Bapaume, Rosa Bonheur, les Violettes, la Neuville. C'est également le cas de deux crèches (Chapeau de Violettes, Germaine Dulac), et de deux accueils périscolaires, seulement en soirée (Saint-Roch maternel, les Verrières).

Pas de perturbation dans les aéroports de Beauvais et Lille

Dans notre région, aucune perturbation n'est à prévoir pour les avions au départ des aéroports de Beauvais et Lille.

Attention tout de même, un vol sur trois au départ ou à destination de Paris-Orly devrait être annulé ce mardi, ainsi qu'un vol sur cinq dans les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Ces annulations ont lieu à la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), en raison de la grève de contrôleurs aériens pour protester contre la réforme des retraites.