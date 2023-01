Retraites : la CGT souhaite un mouvement reconductible, plus de 10.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi

A la veille de la mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, qui devrait largement perturber les transports, les secteurs de l'éducation et de nombreuses entreprises, le leader de la CGT Philippe Martinez a appelé, ce mercredi matin sur France 2, à un mouvement reconductible "partout où c'est possible". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que plus de 10.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour encadrer les manifestations dans le pays ce jeudi.

La CGT souhaite "un mouvement reconductible"

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT plaide ce mercredi sur France 2 pour un mouvement reconductible "partout où c'est possible". Le leader de la CGT a renvoyé les appels à la responsabilité au gouvernement, qu'il estime responsable du mouvement de grève en raison de la réforme "qui va faire travailler tout le monde deux ans de plus".

Plus de 10.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi

Plus de 10.000 policiers et gendarmes, dont 3.500 à Paris, seront mobilisés ce jeudi pour encadrer les manifestations, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur RTL. Leur but est d'assurer la sécurité des manifestations, a précisé Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que les autorités s'attendaient à la venue à Paris d'"un petit millier de personnes qui pourrait être violent". Pour éviter leur venue, il a annoncé "des contrôles" dès ce mercredi dans la capitale et en région.

Selon les services de renseignement, cités par France Inter, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont prévu de défiler dans tout le pays, dont plusieurs dizaines de milliers à Paris. Les renseignements prévoient la présence "d'éléments radicaux", principalement issus de l'ultra-gauche dans les cortèges à Paris, Rennes, Nantes, Limoges ou encore Brest, selon une note consultée mardi par France Inter.

Les perturbations prévues ce jeudi