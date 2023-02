Réforme des retraites : Philippe Martinez vent debout contre La France Insoumise

Philippe Martinez ne mâche pas ces mots : le leader de la CGT a reproché ce dimanche à LFI le dépôt de milliers d'amendements sur le projet de réforme de retraites, qui a conduit au non-examen par les députés de l'article 7, repoussant à 64 ans l'âge légal du départ en retraite. "Qu'il n'y ait pas eu débat et de vote est un problème", a-t-il déclaré sur BFMTV, regrettant que "des forces politiques essaient de se substituer à des organisations syndicales", dans le mouvement d'opposition à la réforme.

Il a aussi accusé La France Insoumise de vouloir "s'approprier le mouvement social pour reléguer les syndicats au second plan". Selon lui, Jean-Luc Mélenchon ne favorise pas "la clarté des débats et des positions" et "ça perturbe un certain nombre de salariés". "Cela fait très longtemps que je n'ai pas parlé à Jean-Luc Mélenchon, a-t-il confié. La CGT discute avec des députés, des présidents de groupe, éventuellement des secrétaires de parti. [Mais] cela ne se passe pas très bien entre lui et le mouvement syndical."

Philippe Martinez a également pointé "la responsabilité du gouvernement, qui a choisi une procédure accélérée".

Fabien Roussel appelle la gauche à "s'inspirer" de l'unité syndicale

"Le sujet du moment c'est (...) comment on s'inspire de cette intersyndicale composée de syndicats très différents et qui arrive à parler d'une même voix, à être unie, sans avoir à créer une NUPES des syndicats. Cela m'inspire beaucoup et je pense que la gauche devrait s'en inspirer", a plaidé de son côté Fabien Roussel sur France 3. "L'unité de l'intersyndicale nous oblige. Elle nous oblige d'être nous aussi unis et d'avancer ensemble", a insisté le secrétaire national du Parti communiste, après avoir affiché des désaccords avec la NUPES sur la stratégie à tenir à l'Assemblée contre la réforme des retraites : l'alliance de gauche s'est en effet divisée sur l'opportunité de maintenir, ou non, les milliers d'amendements déposés sur le texte réformant les retraites.