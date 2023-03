Réforme des retraites : "plus de 1.200" actions non déclarées depuis jeudi, selon Gérald Darmanin

Depuis l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne jeudi, les manifestations spontanées se sont multipliées en France. Et encore plus depuis le rejet des motions de censure pour renverser le gouvernement. "Plus de 1.200" manifestations non déclarées, "parfois violentes", se sont déroulées sur tout le territoire depuis jeudi, a déclaré mardi Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur dans un communiqué.

Il a tenu à apporter son "total soutien" aux forces de l'ordre, en affirmant que "94 agents" avaient été blessés depuis jeudi. Le ministre a tenu à faire savoir qu'il se rendrait "au chevet des policiers blessés à Paris". A titre d'exemples des actions non déclarées qui, pour certaines, ont été émaillées de violence, Gérald Darmanin a évoqué "des tentatives d'incendie de sous-préfectures et préfectures, des atteintes à des hôtels de ville ou des permanences parlementaires, des blocages d'axes de communication".

Gardes à vue "arbitraires"

Il a "rappelé aux responsables de forces de l'ordre leur nécessaire action pour garantir l'intégrité physique des agents du ministère de l'Intérieur". Mais alors que magistrats, avocats et politiques dénoncent des gardes à vue "arbitraires", il a souligné "l'indispensable proportionnalité de l'usage de la force et la nécessité de saisir immédiatement les inspections en cas de manquement à la déontologie".

Selon le dernier bilan consolidé du parquet de Paris, 425 personnes ont été placées en garde à vue lors des trois premières soirées de manifestations spontanées, de jeudi à samedi. Seules 42 d'entre elles ont fait l'objet de poursuites à l'issue. Les chiffres pour les soirées de dimanche et lundi ne sont pas encore disponibles. Lundi soir, au total, 287 personnes, dont 234 à Paris, ont été interpellées lors d'une cinquième soirée consécutive de manifestations spontanées contre l'usage du 49.3, selon une source policière.

Les manifestants s'inspirent des Hongkongais pour être imprévisibles

Nouveau mode d'action depuis l'utilisation du 49.3, les manifestations spontanées et non déclarées ont fleuri partout en France. Les jeunes, opposés à la réforme des retraites, ont déployé à Paris des nouvelles tactiques qui se veulent fluides et imprévisibles, inspirées des Hongkongais lors de la révolte populaire de cette région semi-autonome chinoise. "On est 'be water' (soyez de l'eau, NDLR) comme à Hong Kong... Enfin, on essaie de l'être", expliquait lundi soir Romain (prénom modifié) dans une ruelle du quartier des Halles, la police aux trousses. "On doit renouveler nos actions, pour maintenir la pression", glisse cet étudiant.

Alors que les deux motions de censure viennent d'être rejetées, entraînant l'adoption de la réforme des retraites, des groupes de jeunes aux slogans anti-Macron se déplacent d'un quartier à l'autre, incendiant des poubelles. Ils marchent rapidement, parfois par grappe de dizaines, parfois en bloc. La masse évolue "comme de l'eau" : sitôt les forces de l'ordre à proximité, elle s'éclate en une nuée de mini-groupes qui ralentissent le pas une fois hors de portée des matraques et se reforment en bloc quelques pâtés d'immeubles plus loin.

Ils étaient "à peu près 2.000", en "petits groupes éclatés" qui "n'ont jamais excédé 2 à 300 personnes", a évalué mardi le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

"Be water", en référence à Bruce Lee, héros du cinéma hongkongais

La formule "be water" est une référence au héros du cinéma hongkongais Bruce Lee, que les manifestants ont adoptée lors du soulèvement dans l'ex-colonie britannique déclenché en 2019 par un projet de loi - finalement retiré - qui prévoyait d'autoriser les extraditions vers la Chine. Les manifestations, monstres et pacifiques, s'étaient faites quotidiennes.

Pour braver les interdictions - du masque ou de manifester -, les opposants avaient rivalisé d'ingéniosité pour défendre dans la rue les libertés promises à ce petit territoire lors de sa rétrocession à la Chine en 1997. "A Hong Kong, ils étaient super bien organisés : ils se fabriquaient des arcs avec tout et rien. Il y avait d'autres manifestants qui cachaient des vêtements dans les rues pour ceux qui étaient en première ligne. On n'en est pas là ici, mais on essaie de se diversifier, en espérant que ça prenne", résume Romain.

Entraver la progression motorisée des forces de l'ordre

Lundi soir, outre la fluidité et l'absence de caillassage de vitrines ou d'abribus - contrairement aux violences survenues en marge des manifestations organisées par l'intersyndicale -, les manifestants ont appliqué une autre technique : joncher les rues d'obstacles pour entraver la progression motorisée des forces de l'ordre. Velib, poubelles, palettes de bois ont servi à dresser des barricades de fortune, parfois incendiées. Ailleurs, comme dans le Marais ou devant le Louvre, des barricades plus élaborées avec des barrières de chantier bloquent le passage sur plusieurs dizaines de mètres.

"L'architecture de Paris n'est pas propice à l'insurrection, c'est conçu pour", souligne Flora (prénom d'emprunt), en référence aux larges artères haussmaniennes. "Donc on s'adapte". Exit donc la vaste Concorde, l'ex-place de la Révolution où la colère de quelques milliers de manifestants s'était exprimée jeudi dernier en réaction au recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote. L'occupation n'a pas fonctionné, 252 personnes ont été placées en garde à vue, selon un dernier bilan du parquet de Paris.

D'autres idées de lieux circulent en ligne, de même qu'une multitude de "bonnes astuces" made in Hong Kong, vidéos et infographies à la clé. "Hong Kong c'est un haut niveau, c'est presque de la guérilla urbaine, si les techniques se transmettent aussi ici, ça sera dingue !", dit un internaute sur Twitter. A Hong Kong, les manifestants avaient tenté de paralyser le quartier des affaires pour prendre à la gorge le centre financier, crucial pour Pékin. L'idée d'"attaquer le gouvernement au porte-feuille" chemine aussi dans les rangs des manifestants à Paris et dans d'autres villes de France, en bloquant usines, routes et transports.