Réforme des retraites : plus de 12 000 manifestants à Nancy

La foule était très dense, en ce jeudi après-midi aux abords de la gare de Nancy, pour s'opposer à la réforme des retraites. Le départ du cortège a même pris une heure de retard.

La police a recensé plus de 12 000 personnes. Dans le cortège, des retraités solidaires pour les générations futures, des fonctionnaires, des enseignants, des cheminots, des intermittents du spectacle, des salariés de l'industrie, des assistantes maternelles, ou bien encore des pompiers...

Une centaine de pompiers professionnels de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont pris part au cortège. "On sera forcément moins efficace, on ne sera plus capable de fournir un secours de qualité aux gens" explique Valentin, pompier professionnel. "A cette heure-ci, on cotise tout le long de notre carrière, on perd de l'argent, de façon à partir cinq ans plus tôt. Donc on partirait à 59 ans, alors qu'il faudra toujours éteindre des incendies, être confronté à des agressions... Faire deux ans de plus, c'est la limite à ne pas atteindre."

Une victoire pour les syndicats

"C'est une vraie mobilisation massive, alors qu'on prévoyait plutôt 8 000 personnes. Cela fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde à Nancy. Les gens en ont marre de ce gouvernement tout simplement !" estime Frédéric Nicolas, le secrétaire général de Force Ouvrière 54.

"Notre métier d'assistante maternelle n'est pas reconnu comme pénible"

Des assistantes maternelles venues de Pompey se sont jointes au cortège. "Nous ne sommes pas reconnues comme un métier pénible, on a le corps très abimé en portant des enfants à longueur de temps" témoigne Alicia, venue avec d'autres collègues.

"Trop fatigué pour travailler jusqu'à 64 ans"

"On sera bientôt dans la tombe avant d'être en retraite à 64 ans" témoigne Philippe, 57 ans, qui travaille dans le transport. "Je n'arriverai pas à travailler jusque là, je suis trop fatigué" conclut-il.