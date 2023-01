Réforme des retraites : plus de 12 000 personnes ont manifesté dans la Loire, 4 500 en Haute-Loire

La première grève contre la réforme des retraites a mobilisé du monde dans la Loire et en Haute-Loire, ce jeudi 19 janvier. Dans les rues, selon les chiffres de la préfecture plus de 7 200 manifestants ont défilé à Saint-Etienne, ils étaient 4 900 à Roanne et 4 500 au Puy-en-Velay. Ils dénoncent le projet du gouvernement qui souhaite repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans mais aussi allonger la durée de cotisation.

Plus de 7 200 personnes ont défilé dans les rues de Saint-Etienne contre la réforme des retraites. © Radio France - Mathilde Errard

Dans le cortège à Saint-Etienne, des étudiants, mais aussi des actifs de 20, 25 ou encore 35 ans. Ils sont tous opposés à cette réforme qu'ils considèrent comme injuste voire même dangereuse. Lahcène n'a pas envie de "mourir au boulot", il est conducteur de tramway et ne se voit pas travailler jusqu'à 64 ans : "je n'aurai plus les capacités de conduire", déjà à 53 ans il voit les limites physiques de son travail, "j'ai un problème d'épaule" et en vieillissant "on va développer des problèmes de dos" et ajoute que "c'est dangereux puisqu'en vieillissant les réflexes diminuent, un tram ne s'arrête pas comme un bus".

Devant l'hôtel de ville de Saint-Etienne, les manifestants font exploser leur colère : "la retraite à 64 ans, c'est non "! © Radio France - Mathilde Errard

"Selon les estimations, je peux partir à la retraite à 78 ans"

A 29 ans, Chloé, travaille depuis ses 19 ans et si la retraite est encore loin, elle s'inquiète déjà. Elle tient dans ses mains une pancarte en forme de cercueil, dessus on peut lire "métro, boulot, caveau". Chloé est assistante sociale, elle a déjà fait le calcul, "j'ai commencé à travailler à 19 ans" et pour avoir une retraite à taux plein "il me reste 49 ans à travailler, donc jusqu'à 78 ans".

Chloé, 29 ans, a commencé à travailler à 19 ans et selon les estimations, il lui reste près de 50 ans de travail avant la retraite. - Mathilde Errard

Les organisations syndicales de la Loire vont se réunir au lendemain de la grève afin de préparer la suite du mouvement.