Plus de 200 manifestants ont déposé des cadeaux symboliques devant l'Hôtel de Ville de Besançon afin de sensibiliser la population à la réforme des retraites. Ils appellent à son retrait.

Réforme des retraites: plus de 200 manifestants offrent des cadeaux au Père Noel Macron à Besançon

Besançon, France

C'est un Noel avant l'heure lancé par l'intersyndicale FO, CGT, FSU et Solidaires, ce samedi à Besançon. Des cheminots, des enseignants, des retraités et des gilets jaunes ont défilé dans les rues de Besançon pour dire non à la réforme des retraites.

Plus de 200 personnes défilaient ce samedi dans les rues de Besançon contre la réforme des retraites. © Radio France - Virginie Vandeville

Plus de 200 manifestants se sont rassemblés dans un premier temps place de la révolution avant de déambuler dans le centre-ville.

Munis de cartons en guise de cadeaux, ils les ont déposé devant l’hôtel de ville à l'attention des représentants politiques au pouvoir et de président de la République Emmanuel Macron. " Cela représente tous les cadeaux que le gouvernement a fait au patronat mais aussi toutes nos demandes comme la retrait de la réforme des retraites", assure Manu, un retraité présent.

Les manifestants ont déposé des cadeaux à destination des représentants au pouvoir. © Radio France - Virginie Vandeville

De nombreux enseignants étaient dans le cortège. Parmi les mères Noel du jour, Nathalie Faivre, co-secrétaire académique du SNES-FSU. Comme beaucoup de ses collègues, ce professeur d'allemand se mobilise depuis le 5 décembre, la semaine comme le weekend. " Nous ne voulons pas de cette réforme et nous ne lâcherons rien. Notre ministre ne veut rien entendre. Il y a un vrai malaise dans l'Education Nationale ", précise-t-elle. Quelques cheminots étaient également présents à l'instar de Marc. " Nous ne plierons pas. Il n'y aura pas de trêve pendant les fêtes. Si on s'arrête, le mouvement va s'éteindre. Je suis désolé pour les usagers mais nous n'avons pas le choix ", lâche le cheminot de 50 ans.

Le cortège a déambulé une partie de l'après-midi dans le centre-ville, dans le calme.