Réforme des retraites: plusieurs centaines de manifestants réunis à Reims

Reims, France

Les précisions d'Edouard Philippe sur l'architecture de la réforme des retraites à venir ne calme pas la contestation. Huit jours après la première journée d'action nationale, des opposants au projet de loi manifestent dans le centre-ville de Reims. Selon notre reporter sur place, 400 personnes environ défilent à Reims ce jeudi 12 décembre.

Hier, le Premier ministre a dévoilé les grandes lignes du projet de loi du gouvernement: un système universel par points, qui concernera tous ceux qui sont nés à partir de 1975 ; la valeur du point sera fixé par les partenaires sociaux et ceux qui ont des métiers usants pourront partir deux ans plus tôt en retraite. Si l'âge officiel de départ à la retraite, 62 ans, ne change pas, le gouvernement souhaite instaurer un "âge d'équilibre" de 64 ans , avec une décote au dessous de cet âge et une surcote au-dessus.

Des manifestants ont de nouveau enfilé leurs gilets jaunes pour manifester à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Aujourd'hui dans le cortège à Reims, des manifestants ont de nouveau enfilé leurs gilets. Ils ont tout de même tenu à prendre leur distance avec les syndicats qui organisaient le rassemblement pour rappeler que leur mobilisation à déjà débuté il y a un an.

Le trafic reste aujourd'hui très perturbé à la SNCF. Au niveau national, la direction de la compagnie ferroviaire prévoit 1 TGV sur 4 en moyenne, 4 TER sur 10 et 1 Intercités sur 4.

A Reims, la circulation des bus et des trams est aussi fortement perturbée. Les conducteurs veulent la prise en compte de la pénibilité du métier par la reconnaissance d’un départ anticipé. Comptez 1 tram toutes les 8 minutes sur la ligne A et toutes les 25 minutes sur la ligne B. Pour les bus, il faudra attendre environ 15 à 20 minutes pour en avoir un, suivant les lignes. Et il n'y aura rien au-delà de 20 heures. Selon la CGT, 30% des salariés sont en grève.

La nuit dernière, des manifestants ont bloqué le centre de dépôt de Charleville-Mezière (Ardennes) et le seul train qui devait partir à 6h26 en gare de Charleville.

De nouvelles journées de grèves à prévoir

Déçus par les annonces du Premier ministre sur la réforme des retraites, la CFDT et la CFTC appellent, à leur tour, à se mobiliser le 17 décembre. La CGT avertit qu'elle ne fera pas de trêve pour la grève à Noël tant que le gouvernement maintient son projet.