Réforme des retraites : plusieurs mobilisations perturbent la circulation en Moselle

Le neuvième jour de mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce de nouveau très suivi en Moselle, jeudi 23 mars. Dès le début de la matinée, des rassemblements ont été organisés aux abords de l'A31, ce qui perturbe la circulation. Une cinquantaine de manifestants se sont réunis sur le rond-point du Leroy-Merlin de Talange. La direction interdépartementale des routes a été contrainte de fermer la bretelle de sortie de Maizières-lès-Metz sur l'A31, dans le sens Metz-Luxembourg.

ⓘ Publicité

Les manifestants distribuent des tracts aux automobilistes de la ZAC d'Augny. - Sébastien Peninon

Les manifestants, réunis par la CFDT Transports de la Moselle, mais aussi de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et du Haut-Rhin, se sont ensuite rabattus vers la ZAC d'Augny, entre le Castorama et le McDonald's. Ils distribuent des tracts sur les ronds-points et offrent le café aux automobilistes. La mobilisation doit durer jusqu'à 10h30.

La CFDT Transports annoncent une mobilisation jusqu'à 10h30. - Sébastien Peninon

Opération escargot sur l'A31

La mobilisation a aussi été très matinale à Thionville. Les salariés de la centrale nucléaire de Cattenom et de la CGT Énergie se sont donnés rendez-vous devant la mairie, sur le pont des Alliés. Toute la circulation est bloquée vers la gare. Le cortège se dirigera ensuite vers Metz pour la manifestation de l'après-midi, avec une opération escargot sur l'A31 dès 10h30. Comme lors de chaque mobilisation contre la réforme des retraites, l'échangeur de Metz-centre sur l'A31 sera fermé pendant toute la durée de la manifestation.

Enfin, un piquet de grève est en cours devant l'usine Continental de Sarreguemines.