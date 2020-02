Réforme des retraites : "Plutôt perdre trois mois de salaire que travailler jusque 67 ans"

Poitiers, France

"C'est la huitième ou la neuvième ?" A force de manifester depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites, certains opposants ont du mal à comptabiliser les journées de mobilisation interprofessionnelle. "Quand on aime, on ne compte pas", répond au tac-au-tac Bruno, postier à Chasseneuil-du-Poitou.

"Ça sert à rien de compter, s'il le faut, on manifestera jusqu'à ce qu'on soit à la retraite !" (Abdelhak Bigot, CGT Cheminot Vienne)

A Poitiers, le cortège a réuni jeudi 2.500 manifestants selon les syndicats, 1.300 selon la police. A Niort, la préfecture des Deux-Sèvres a compté 850 personnes dans les rues. Un peu plus tôt dans la journée, 400 opposants à la réforme des retraites ont défilé à Châtellerault, 350 selon les forces de l'ordre.

"Deux mois de grève sans salaire, c'est un sacrifice pour moi et ma femme"

Parmi les manifestants poitevins, Vincent est un fidèle parmi les fidèles. Militant de la première heure, encarté CGT, ce jardinier de la ville de Poitiers n'a plus touché un sécateur depuis le 5 décembre.

"C'est compliqué, heureusement que l'on a les cagnottes de solidarité pour pouvoir manger"

A gauche, Vincent, jardinier à la ville de Poitiers, opposant de la première heure à la réforme des retraites, © Radio France - Jules Brelaz

"On se débrouille, c'est système D. On retourne à l'ancienne, et on s'entraide entre voisins. Je suis aussi allé à la banque pour décaler le remboursement de mon crédit immobilier. Avec cette réforme, moi qui ai commencé à travailler un peu tard, je devrais travailler jusque 67 ans et ça, ce n'est pas envisageable. Et encore moi je suis simple jardinier mais imaginez mes collègues élagueurs suspendus à une corde, ce n'est pas possible !"

"Ça fait plaisir de voir des avocats et des médecins dans la rue"

Postier à Chasseneuil-du-Poitou, Bruno se réjouit de voir "dans le cortège des professions que l'on voit rarement dans la rue. On ne peut pas bosser pendant 44 ans de notre vie et toucher que 1.000 euros de retraite, c'est se foutre de la gueule des gens."

Ce gouvernement préfère laisser pourrir les sujets, le dialogue ce n'est pas son truc" (Caroline, Fédération autonome de la Fonction publique)

Depuis le 5 décembre, Eric Plat n'a pas raté une seule manifestation. Infirmier au centre hospitalier Henri Laborit, le secrétaire CGT de l'établissement rappelle que "dans la fonction publique hospitalière, les salaires ne sont pas terribles, et pour compenser, les retraites étaient calculées sur les 6 derniers mois mais si on la calcule sur l'ensemble de la carrière, on va perdre au moins 30% des pensions actuelles, pour nous, c'est une catastrophe."