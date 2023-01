Réforme des retraites : posez-nous toutes vos questions

Après trois mois d'atermoiements et de concertations, le gouvernement a dévoilé le 10 janvier sa réforme des retraites. L'exécutif veut notamment relever l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans d'ici à 2030, et mettre fin à certains régimes spéciaux. Le gouvernement promet aussi de revaloriser les petites pensions, bientôt portées à 1.200 euros brut (avant CSG) par mois pour une carrière complète.

ⓘ Publicité

Quel impact la réforme aura sur votre retraite ? Quand pourrez-vous arrêter de travailler ? À quelle somme aurez-vous droit ? Comment la calculer ? etc. Posez-nous toutes vos questions ci-dessous. Nous y répondrons le plus concrètement possible dans un article à venir et lors d'une émission spéciale de Ma France, dédiée aux retraites.

► Si le module ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

À lire aussi Réforme des retraites : comment estimer votre âge de départ et calculer vos droits ?