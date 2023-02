Réforme des retraites : pour maintenir la mobilisation, les caisses de grève en soutien

A la maison des syndicats, à Auxerre, l'intersyndicale appelle à la mobilisation les 7 et 11 février.

L'intersyndicale s'attend à une mobilisation importante mardi contre la réforme des retraites, après le succès des journées précédentes, où plusieurs centaines de milliers de Français ont battu le pavé à travers la France, dont 6000 dans l'Yonne . Elle est aussi consciente que ces journées pèsent sur le porte-monnaie des salariés.

Faire deux jours de grève, un "sacrifice"

"C'est un sacrifice", concède Reynald Millot, du syndicat Force ouvrière, à France Bleu Auxerre. "Un sacrifice pour leur famille, pour leur vie, pour la fin du mois, mais c'est un enjeu d'avenir et l'engagement est nécessaire car c'est deux ans ferme que nous donne le gouvernement."

Même son de cloche du côté de la CGT. "Faire grève deux jours dans la semaine, c'est compliqué, bien plus difficile compte tenu de la situation économique actuelle avec l'inflation qui se fait ressentir dans tous les ménages", ajoute Véronique Dugoix-Guttin, secrétaire générale du syndicat CGT pour le département de L'Yonne.

Une caisse de grève à FO et à la FSU

Pas de caisse de grève à la CGT qui aide ses adhérents grâce aux cotisations, en revanche du côté de Force Ouvrière, une fond de solidarité a été mise en place et des discussion sont en cours quant à son utilisation pour pallier le manque à gagner.

Idem à la FSU, le syndicat enseignant. "On en a créé une en interne qui va intervenir pour des demandes spécifiques de collègues, notamment pour les petits salaires", détaille Olivier Thiébaut, membre du bureau départemental du SNES et du conseil départemental de la FSU. "On a déjà des demandes, notamment pour les surveillants ou les collègues qui aident les enfants handicapés scolarisés, ils touchent environ la moitié du Smic." La mobilisation pourrait aussi être impactée pour une autre raison: les vacances scolaires.