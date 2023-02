Réforme des retraites : pour un débrayage de quelques heures, les grévistes ne sont "pas forcément décomptés"

Deux millions de manifestants mardi contre la réforme des retraites, au troisième jour de mobilisation, affirme l'intersyndicale. Le ministère de l'Intérieur en compte 757.000. Dans le Finistère, les chiffres oscillent entre 31.900 et 54.000. C'est moins que les précédentes journées.

Et en ce qui concerne le taux de grévistes ? 25% à la SNCF et 20% à la RATP selon les syndicats, 14% chez les enseignants selon l'Education nationale, près de 37% chez EDF selon la direction, et plus de 50% chez Total Energies.

Ludovic Morin, secrétaire départemental de l'Union CGT dans le Finistère commente la mobilisation.

France Bleu Breizh Izel : Vous vous attendiez à moins de mobilisation ?

Ludovic Morin : Moins de mobilisation ? Oui, probablement parce qu'on avait proposé cette semaine deux journées de mobilisation, dont celle de samedi, qui est complémentaire. Donc on pouvait s'y attendre, évidemment. Maintenant, il faut quand même rappeler que c'est une belle journée parce que le 19 janvier, la première, nous avions constaté que notre démarche intersyndicale et unitaire avait conduit dans la rue quasiment deux millions de personnes. Sur le 7 février hier, c'était un peu plus selon nous, pour ce troisième opus. Et on ne peut être que satisfaits de cette journée qui dit plein de choses.

Il y a aussi moins de grévistes.

Un peu moins, parce qu'effectivement, ça fait trois jours de grève en moins de quinze jours. Rien n'est simple à une époque où les salaires n'augmentent pas, à une période où les prix explosent. Et puis que l'argent fait la loi dans ce monde et les ménages sont soumis à des loyers élevés. Il y a des crédits de consommation qui les obligent financièrement.

On a entendu ce manifestant mardi dans le défilé à Quimper : "Au début, c'était vraiment 8 heures de grève, mais vu que c'est parti pour durer, je pense que ça va être pour juste la grève pour les heures de manifs, deux ou trois heures de temps, pour aller à la manif. Ca tire sur la paie." Ca veut dire que les grévistes s'adaptent ? Ceux qui débrayent seulement quelques heures sont-ils décomptés ?

Ils ne sont pas forcément décomptés. C'est un problème, il y a des endroits dans le privé en particulier, où on peut débrayer une heure ou deux et on peut effectivement s'afficher dans la rue et montrer notre colère. Mais dans le public, c'est une journée complète qui est décomptée à chaque fois qu'une grève est faite.

Est-ce qu'on aura un sursaut samedi ?

C'est complémentaire. Je pense que samedi, on aura donné la possibilité aux salariés de venir encore plus nombreux. Parce que ceux qui ne peuvent pas venir en semaine du fait des problèmes financiers que ça peut poser, pourront le faire samedi, rejoints par d'autres qui ont déjà là ces trois opus.

