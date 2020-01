Réforme des retraites : près d'un millier de manifestants à Valence

Valence, France

La huitième journée nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites est organisée ce mercredi 29 janvier. À Valence, le rassemblement a eu lieu au Champ de mars à 10 heures, plus tôt que le rendez-vous habituel à 14h, et près de 1000 manifestants ont défilé jusqu'à la préfecture.

"On est là, on ne lâche rien !" - Des manifestants à Valence

Près d'un millier de manifestants se sont rassemblés ce mercredi matin à Valence (Drôme) © Radio France - Adèle Bossard

La manifestation de Privas (Ardèche) a réuni un peu plus de 150 personnes ce mercredi matin. Des rassemblements ont également eu lieu avec des barrages filtrants devant les centrales nucléaires de Cruas et de Tricastin. Trois autres manifestations sont prévues ce mercredi après-midi, à 14h, à Montélimar, Annonay et Aubenas.