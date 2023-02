Réforme des retraites : Près de 100.000 personnes dans les rues selon la CGT ce samedi à Toulouse

La manifestation contre la réforme des retraites a été très suivie samedi matin à Toulouse. Plusieurs milliers de personnes ont marché comme d'habitude entre le monument aux morts à François Verdier jusqu'à Saint-Cyprien via les boulevards.

100.000 manifestants selon la CGT

100.000 personnes sont descendues dans les rues de la ville rose selon la CGT. Une mobilisation en hausse par rapport à la mardi dernier : 80.000 personnes étaient venues manifester, toujours selon la CGT.

C'est la première fois depuis le début du mouvement de grève que la manifestation a lieu en week-end. Et ce samedi en effet ils étaient plutôt nombreux à venir pour la première fois manifester. C'était le cas par exemple de Didier et Martine, elle est auxiliaire de vie pour les personnes âgées et lui technicien poids lourds, ils n'avaient pas pu se libérer avant : "la semaine on travaille et ça n'est pas évident de prendre des jours pour manifester. c'est bien qu'ils aient choisi le samedi."

Première mobilisation un samedi

A quelques pas de là, dans le cortège, Michel aussi est content d'avoir pu venir ce samedi matin : "c'est la première fois, il fait beau, on est samedi. J'espère que les prochaines mobilisations seront toutes le samedi, pour qu'on puisse se mobiliser."

Ce formateur dans le domaine des transports aurait aimé se manifester les fois précédentes mais c'était trop compliqué : "ceux qui se mobilisent la semaine c'est qu'ils peuvent se permettre de s'absenter une journée. J**e ne devrais pas dire ça mais c'est le cas, parce que peut-être ça ne fera pas une trop grande différence sur leur salaire. On n'est pas tous dans ce cas-là et c'est pour ça que le samedi c'est une bonne idée."

Dans le cortège, Thomas, ingénieur à Toulouse, reconnaît qu'il était temps de faire une manifestation en week-end : "on a vu que la troisième fois il y avait eu un peu de baisse dans les nombres. Là on a espoir qu'en le faisant le week-end ça fera repartir la mobilisation."

A Saint-Gaudens près de 2.500 personnes sont descendues dans la rue selon la CGT.