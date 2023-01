Réforme des retraites : près de 20 000 manifestants à Caen selon la CGT

Pour qui est habitué à suivre la manifs, il y avait des signes annonciateurs d'une grosse mobilisation. Vers 10 heures 30 aux abord du port de Caen et sur la Presqu'île, les embouteillages dans les rues et notamment sur le cours Montalivet, l'un des principaux accès à la ville de Caen depuis le périphérique, annonçaient une grande participation à ce premier défilé contre la réforme des retraites. Le rendez-vous, fixé à 10h30 place Saint-Pierre, a pris comme d'habitude beaucoup de retard, mais il y a du monde, beaucoup de monde pour dire non à la retraite à 64 ans et aux autres mesures contestées dans le projet du gouvernement. Le défilé a fini quitté cette place Saint-Pierre vers 11h10, direction les rives de l'Orne via la place Saint-Jean.

Selon la CGT, ce sont entre 18 000 et 20 000 manifestants qui participent à cette manifestation caennaise.

A titre de comparaison, on avait compté jusqu'à 10 000 manifestants à Caen contre la loi travail dite "El-Komri" en 2016. Ils étaient jusqu'à 20 000 en décembre 2019 , selon la CGT, contre la précédente réforme des retraites. Et le 12 décembre 1995 lors des manifestations monstres contre les loi Juppé sur les retraites et la sécurité sociale, plus de 50 000 personnes avaient défilé dans Caen. C'est la manifestation historique référence pour la CGT notamment, puisqu'on n'avait jamais vu ça dans la capitale bas-normande, et qu'on comptait beaucoup plus de manifestants qu'à Paris (ndlr : 16 000 ce même 12 décembre 1995).