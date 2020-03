Réforme des retraites : près de 500 manifestants à Nice contre l'usage du 49.3

Entre 400 et 500 opposants à la réforme des retraites ont manifesté dans les rues de Nice ce dimanche pour protester contre l'usage du 49.3

Ils se sont rassemblés sans crier gare. Les opposants à la réforme des retraites étaient dans les rues de Nice ce dimanche. Alors que le gouvernement annonce l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution pour passer sans encombre au parlement sur ce texte qui suscite débats et agitations, ils entendaient montrer leur colère.

Combien de manifestants ?

Ils étaient entre 400 et 500 selon la police, 1.000 selon les syndicats CGT et SNES-FSU. Avec des slogans tels que "Le 49.3, on n'en veut pas" ; "Macron, Macron ta réforme ... si tu savais". Les opposants à la réforme des retraites ont scandé ces slogans ce dimanche dans les rues de Nice.

L'usage du 49.3 n'est presque pas une surprise. Depuis le début, le gouvernement refuse d'écouter la rue

Le défilé est parti à 14h30 de la place Garibaldi pour rejoindre la Place Masséna. Les manifestants se sont dispersés vers 16h30, dans le calme.

Dans les rangs, des enseignants, des avocats ou encore des gilets jaunes. "L'usage du 49.3 n'est presque pas une surprise. Depuis le début, le gouvernement refuse d'écouter la rue. Il passe cette réforme en force. Ce n'est pas démocratique", dénonce Fabienne Langoureau, la secrétaire générale adjointe du syndicat Snes-FSU à Nice.

Plusieurs rassemblements ont été organisés dans plusieurs de France, dont Paris. Une centaine de personne s'est rassemblée devant l'Assemblée nationale.

De nouvelles journées d'action prévues cette semaine

Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a annoncé une nouvelle mobilisation des syndicats “dès la semaine prochaine”. "L’attitude du gouvernement est profondément scandaleuse, et donc il y aura une réaction à la hauteur", prévient-il. L’intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU et d'organisations de jeunesse) opposée au système universel de retraite par points se réunira lundi matin, à Paris.

À Nice, les représentants locaux de cet intersyndical se réuniront également ce lundi au siège de la CGT, à 17h30. Ils prévoient déjà de se mobiliser mardi et jeudi pour protester contre l'utilisation du 49.3.

Deux motions de censures déposées contre le gouvernement

Les trois groupes de gauche à l'Assemblée nationale (le parti socialiste, la parti communiste et la France Insoumise), ont déposé une motion de censure contre le gouvernement. Le parti Les Républicains en a déposé une autre de son côté. Elle a été signée notamment par la députée des Alpes-Maritimes Marine Brenier.