Réforme des retraites : près de 6000 manifestants à Nancy

La manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé près de 6000 personnes dans les rues de Nancy (12 000 selon les syndicats). Ils réclament purement et simplement le retrait de la réforme et appellent à de nouvelles négociations.

Nancy, France

Enseignants, employés du CNRS, mineurs de Varangéville, métallos de Saint Gobain PAM, ils étaient près de 6000 à battre le pavé ce jeudi après-midi dans les rues de Nancy, "c'est trop peu" déplore Jacques qui s'est joint à la centaine de gilets jaunes présents dans le cortège "je m'aperçois que les gens ne rêvent pas de démocratie, leur seul objectif c'est de s'acheter un smartphone ou une bagnole, alors qu'ils devraient tous être là. Aujourd'hui on devrait être 10 000 ou 15 000 car l'enjeu est de taille". Ravis Ravol, président de l'UNSA Infra et maintenance à la SNCF Lorraine partage également cet avis et appelle de ses voeux à amplifier la mobilisation, seul moyen de faire reculer le gouvernement "les cheminots portent à bout de bras la contestation contre cette réforme mais combien de temps pourrons nous tenir ?"

Grimé en banquier portant un chapeau en haut de forme et fumant un gros cigare, Fréderic Nicolas, le secrétaire général du syndicat FO en Meurthe et Moselle ne perd pas espoir "Nous sommes aujourd'hui autant que le 5 décembre, c'est une belle mobilisation et il va falloir que le gouvernement nous entende. Nous réclamons le retrait de cette réforme". Même détermination de Julien Hézard, le secrétaire général de la CGT en Meurthe et Moselle "Nous demandons deux choses : le retrait de la retraite universelle par points et le retour à la retraite à 60 ans."

dissensions au sein du cortège

Vers 16h00, le cortège s'est scindé : alors que les gilets jaunes se dirigent vers la rue Saint Jean qui leur est pourtant interdite par arrêté préfectoral, les syndicats FO et CGT décident de ne pas les suivre et de poursuivre le parcours initial.

Le secrétaire départemental de FO grimé en riche © Radio France - Mohand Chibani

La manifestation se termine vers 18h00, poussé quelque peu par les gendarmes mobiles présents en nombre. Dans un communiqué commun, la CGT et FO "dénoncent avec vigueur les agissements d'une minorité de personnes qui cherchent à diviser la grande majorité des manifestants...Nous ne céderons à aucune manoeuvre politique ".

L'intersyndicale appelle à une nouvelle manifestation samedi à Nancy.

Une des pancartes dans le cortège © Radio France - Mohand Chibani