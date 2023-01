Réforme des retraites : qu'est ce que "l'index seniors", qui sera obligatoire pour certaines entreprises ?

La réforme des retraites, présentée par le gouvernement mardi soir, prévoit de faire travailler les Français plus longtemps, avec un âge de départ légal repoussé à 64 ans, et une durée de cotisation allongée. Mais de nombreux salariés en fin de carrière ont justement des difficultés à continuer à travailler ou à retrouver un emploi. Pour augmenter leur taux d'emploi, le gouvernement mettre en place un "index seniors", qui serait obligatoire pour les grandes entreprises. Elles devront publier la part de seniors qu'elles emploient. Celles qui ne publieront pas cet indice seront passibles de sanctions financières, a affirmé le gouvernement. Voici ce que l'on sait et les points qui restent à définir concernant ce futur indicateur.

Pourquoi le gouvernement veut-il créer "l'index seniors" ?

Pour le gouvernement, "l’allongement de l’âge moyen de départ en retraite est un des leviers les plus efficaces pour augmenter l’emploi des seniors". Mais "la France se singularise par un niveau d’emploi des 60-64 ans à un niveau très bas (33 % contre 46 % dans la zone euro)", affirme le dossier de présentation de la réforme. "Les entreprises ont une responsabilité centrale dans l’embauche et le maintien en emploi des salariés seniors", d'où l'idée ce cet indice, "pour exiger davantage de transparence de la part des employeurs, valoriser les bonnes pratiques et identifier les mauvaises, a affirmé Elisabeth Borne lors de la présentation de la réforme.

En quoi consiste "l'index seniors" ?

"L'index seniors" va donc obliger les grandes entreprises à publier le taux de personnes en fin de carrière qui figurent dans leurs effectifs. Le but est d'inciter les entreprises à embaucher et à garder les salariés en fin de carrière dans leur société. "Cet index sera simple, et il sera public, a affirmé la Première ministre Elisabeth Borne mardi soir.

Quelles entreprises seraient concernées ?

"L'index seniors" devra être publié par les entreprises de plus de 1.000 salariés dès 2023, et par celles de plus de 300 salariés en 2024, a annoncé Elisabeth Borne. Le gouvernement a envisagé de le rendre obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés, mais le patronat a largement critiqué cette idée ces dernières semaines. Le Medef s'est d'ailleurs à nouveau dit "opposé au principe d'un index seniors" mardi soir.

Un index obligatoire, sous peine de sanctions

Les entreprises qui refusent de publier cet index seront passibles de sanctions financières. "Le refus de renseigner l'index sera un motif de sanction", a assuré le ministre du Travail, Olivier Dussopt mardi. "Si l'entreprise refuse de renseigner l'index, de rendre publics ses résultats, il y aura une sanction financière", a-t-il confirmé sur BFMTV.

Cette sanction financière sera "calculée en pourcentage de la masse salariale" des entreprises concernées, comme c'est le cas pour l'index sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a précisé Olivier Dussopt. Les entreprises où l'emploi des seniors ne progresse pas ne seront pas sanctionnées, mais elles seront l'objet d'une "obligation renforcée de négociation d'un accord social" afin d'améliorer la situation, a ajouté le ministre.

"On met l'emploi des seniors comme un sujet de négociation obligatoire, dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels", a-t-il poursuivi.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a également confirmé ces affirmations sur franceinfo ce mercredi.

Quels critères seront pris en compte ?

Le ministre du Travail n'a pas détaillé les indicateurs qui serviront à mettre en place cet index. Il a précisé qu'ils seraient "définis à l'issue d'une concertation professionnelle". Pour le Medef, opposé au principe, il faudrait que cet index soit "construit à partir d'indicateurs maîtrisables par les entreprises (taux d'accès à la formation, nombre de visites médicales de mi-carrière, etc.) dont les modalités seraient négociées par branche ou par entreprise".