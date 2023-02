Réforme des retraites : quatre manifestations en Vendée ce samedi 11 février

Comme ce mardi 7 février pour le 3e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, ce samedi 11, les opposants au texte organisent quatre rassemblements en Vendée. Après des mobilisations en semaine, l'intersyndicale a décidé d'une journée de manifestation un samedi pour permettre à ceux qui souhaitent y prendre part de le faire sans perdre des heures de travail.

Deux des rassemblements vendéens ont lieu le matin, à 10h : ceux de La Roche-sur-Yon (place Napoléon) et Fontenay-le-Comte (place Viete). A Challans et aux Sables-d'Olonne, c'est à 15h que les cortèges s'élanceront respectivement depuis le Champ-de-Foire et depuis le centre des congrès des Atlantes.

Une nouvelle journée de manifestation jeudi 16

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue jeudi prochain, le 16 février, ce sera la cinquième. Selon France Info, les syndicats se seraient également mis d'accord sur deux nouvelles dates : les 7 et 8 mars. Le 7 mars, ce sera le début de l'examen du projet de loi au Sénat et le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Ce nouveau calendrier devrait être officialisé ce samedi.