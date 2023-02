Réforme des retraites : quatre rassemblements ce 7 février en Vendée

Mardi 31 janvier, en Vendée, la mobilisation dans les rues contre le projet de réforme des retraites avait été plus importante que lors de la première journée du 19. Ce mardi 7 février, et alors que le texte arrive ce lundi à l'Assemblée nationale, de nouveaux rassemblements sont annoncés. Quatre en Vendée, c'est un de plus que le mardi 31 janvier, avec Les Sables.

- Fontenay-le-Comte : 10h, place de Verdun

- A La Roche-sur-Yon : 14h30, depuis le boulevard de Sully

- Challans : 18h, au Champ-de-Foire

- Les Sables-d'Olonne : 18h30, place de la Liberté

Par ailleurs, dans ces villes, d'autres rassemblements sont annoncés pour le samedi 11 février. A La Roche-sur-Yon, ce sera 10h. Autre exemple, Challans, 15h