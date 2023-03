Réforme des retraites : quelle mobilisation ce mercredi et Loire-Atlantique et en Vendée ?

Une dizaine de manifestations sont prévues ce mercredi en Loire-Atlantique et en Vendée.

Mobilisation contre la réforme des retraites, huitième acte ce mercredi 15 mars. Alors la commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs de différents bords politique se réunit pour se mettre d'accord sur le texte, des manifestations sont organisée en Loire-Atlantique et en Vendée, mais aussi des blocages et des opérations escargot.

Une dizaine de rassemblements prévus dans nos deux départements

En Loire-Atlantique, la plupart des manifestations ont lieu ce mercredi matin. C'est le cas à Ancenis (à 10h à la station Esso), à Châteaubriant (10h à la mairie), à Saint-Nazaire (10h place de l'Amérique latine et à Nantes (10h30 au Miroir d'eau). À Clisson, en revanche, le rassemblement est prévu l'après-midi (15h sur le parvis de la gare).

En Vendée, les défilés ont lieu le matin à Fontenay-le-Comte (10h, place de Verdun) et à Challans (10h30, salle Michel Vrignaud) et l'après-midi à La Roche-sur-Yon (boulevard Sully puis direction la gare). Une action est aussi prévue aux Sables-d'Olonne.

D'autres actions prévues, dont le blocage des trams

Des opérations de blocage sont aussi prévues ce mercredi. La CGT transports routiers compte ainsi bloquer toute la journée la "route du milieu", entre Couëron et Saint-Etienne-de-Montluc pour empêcher les poids-lourds de circuler, ce qui devrait provoquer des bouchons - au moins - sur la route qui va d'Atlantis à la 2x2 voies entre Nantes et Vannes.

La FSU prévoit de bloquer le dépôt des trams de la Trocardière de 6h à 8h30, pour permettre ensuite aux manifestants de rejoindre le rassemblement nantais.

Conséquence de ce blocage, la ligne 2 circule en "mode dégradé".

Les manifestats ont aussi prévu de bloquer le centre de tri postal d'Orvault à partir de 5h30 et les déchetteries à partir de 6h.

À Blain, un barrage filtrant est prévu au rond-point de l’Écluse de 10h à midi.

En Vendée, plusieurs opérations escargot sont annoncées par la CGT au départ de Montaigu, de Bournezeau, des Essarts, des Sables-d'Olonne et de Challans.