Réforme des retraites : quelle mobilisation en Drôme et en Ardèche ce mercredi 15 mars ?

Ce mercredi 15 mars est une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale. Au moins neuf manifestations sont programmées en Drôme et en Ardèche.

Les manifestations en Drôme

Romans-sur-Isère : 10 heures, place Jules Nadi

Nyons : 10 heures, devant la sous-préfecture

Crest : en matinée, devant le lycée Armorin (pas d'horaire précisé)

Die : 11 heures, au square de la Comtesse

Montélimar : 14 heures, devant le théâtre

Valence : 14 heures 30, sur le Champ de Mars

Les manifestations en Ardèche

Privas : 10 heures, devant la préfecture

Tournon : 11 heures, place Carnot

Aubenas : 13 heures 30, au rond-point de Ponson

Le Cheylard : 14 heures, devant la mairie

Annonay : 14 heures 30, à la gare routière

Lamastre : 18 heures 30, aux Gradins

Dans les transports

Le réseau de bus Citéa prévoit la circulation de 80% des bus dans l'agglomération de Valence Romans. Les perturbations devraient seulement toucher le réseau urbain en centre ville de Valence. A Annonay, il n'y a pas eu de préavis de grève déposé indique-t-on chez CoqueliGo.

La SNCF annonce des perturbations sur le trafic ferroviaire, avec notamment 2 TER sur 5 en circulation en moyenne nationale.

Dans les établissements scolaires

L'intersyndicale des enseignants a appelé à la grève mercredi 15 et jeudi 16 mars en Drôme et en Ardèche, comme dans une vingtaine d'autres départements en France. L'impact devrait être limité ce mercredi, les écoles étant pour la plupart fermées. Les personnels de certains établissements restent très mobilisés. Exemple au collège Les Trois Vallées de La Voulte, où la cantine est d'ores et déjà annoncée fermée ce mercredi.