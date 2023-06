Réforme des retraites : quelles perturbations attendues en Limousin ce 6 juin ?

L'intersyndicale veut faire remonter la pression, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Une quatorzième journée de grève et de manifestations est donc organisée ce mardi, avec des actions en deux temps à Limoges : rassemblement à 10h30 devant la CARSAT, l'organisme qui gère les retraites, puis défilé à 14h depuis le carrefour Tourny. Un défilé est aussi annoncé à 17h30 à Saint-Junien. En Corrèze, trois cortèges sont prévus : à 10h30 depuis la gare de Tulle matin et à 15h à Brive et Ussel, respectivement depuis la place Winston Churchill et la place Voltaire.

La mobilisation s'annonce d'ores et déjà loin du record du 7 mars (1,28 million de participants en France, selon la police), mais encore élevée, puisque les autorités s'attendent à voir défiler entre 400.000 et 600.000 personnes dans le pays. En Limousin, les syndicats oscillent entre détermination et fatalisme face à certains signes d'essoufflement, notamment dans les transports.

La SNCF prévoit un peu moins de 8 TER sur 10 en circulation en Nouvelle-Aquitaine et aucune perturbation n'est annoncée pour les trains Intercités sur la ligne POLT, entre le Limousin et Paris. Du côté des bus, quelques perturbations sont prévues à Brive, sur les lignes 2 et 5 du réseau Libéo et surtout sur la navette électrique qui dessert l'hypercentre. En revanche, ça roulera normalement sur le réseau Tut' Agglo à Tulle, ainsi qu'à Limoges, où la TCL va juste dévier certaines lignes l'après-midi en centre-ville, pour éviter le trajet de la manifestation. ne seront pas non plus impactés par la grève.

Rassemblement symbolique devant la CARSAT

Pour donner le ton de cette journée, des barrages filtrants sont organisés sur des ronds points ce mardi matin, ainsi que des distributions de tracts aux principales entrées de certaines villes, comme au niveau des Casseaux à Limoges, pour inciter un maximum de monde à défiler contre cette réforme qualifiée d'"injuste et violente" par l'intersyndicale. Un rassemblement est également prévu à 10h30 devant la CARSAT à Limoges, l'organisme qui gère les retraites et des agents du secteur de l'énergie se joindront à cette action, avant que tous rejoignent le traditionnel cortège de l'après-midi.

Des profs mobilisés sur plusieurs fronts, mais pas forcément en masse

Dans les écoles, certains professeurs seront en grève ce mardi, mais les syndicats redoutent tout de même une forte baisse de la mobilisation. Des services minimums d'accueil sont malgré tout prévus pour les élèves, notamment à Limoges, Tulle et Brive. Les personnels de l'éducation nationale prévoient aussi de faire coup double sur cette journée, car avant de défiler contre la réforme des retraites, ils ont prévu de manifester devant le rectorat de Limoges le matin, pour s'opposer aussi à la réforme des lycées professionnels et pour d'autres revendications sur les salaires, ou encore le statut des personnels accompagnant des élèves en situation de handicap.