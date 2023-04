Réforme des retraites : quelles perturbations ce jeudi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges ?

La mobilisation contre la réforme des retraites démarrera tôt ce jeudi 13 avril, à l'occasion de la 12è journée nationale d'action. La CFDT Transport organise en effet une opération de tractage dès 6h30 et jusqu'à 10h30 au rond-point de Chavelot près d'Epinal, notamment à proximité de l'entreprise MGE.

ⓘ Publicité

De son côté, la CGT prévoit un piquet de grève interprofessionnel devant l'entreprise Saint-Gobain PAM à partir de 7h30 à Pont-à-Mousson.

Les manifestations

Plusieurs rassemblements sont prévus : à Toul, place Ronde à 10h. A Nancy, place de la Carrière à 14h. A Epinal, place Foch à 14h.

Perturbations dans les écoles

A Nancy, sur les 44 écoles publiques, une sera complètement fermée : l'école maternelle Clémenceau. Trois autres auront recours à un service minimum d'accueil au centre de loisirs de Gentilly (7h30-18h30). Quatre écoles ne pourront pas assurer la restauration scolaire. A Epinal, un service minimum sera mis en place dans deux des 28 écoles : Saut-le-Cerf et Saint-Laurent.

Perturbations TER

Comptez à peine un TER sur deux ce jeudi entre Nancy et Metz dans les deux sens de circulation. Aucun train entre Nancy et Epinal, seuls deux bus circuleront dans la soirée et uniquement dans le sens Nancy-Epinal. Il y aura quatre

trains seulement entre Epinal et St-Dié-des-Vosges tout au long de la journée dans les deux sens. Les liaisons seront surtout assurées par bus.