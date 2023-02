Réforme des retraites : quels jours sont concernés par des manifestations et des grèves cette semaine ?

Après la mobilisation contre la réforme des retraites du 31 janvier, qui a rassemblé entre 1,27 millions et 2,8 millions de manifestants en France, l'intersyndicale a appelé à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations mardi 7 et samedi 11 février. Mais pour cette nouvelle semaine de mobilisation, les syndicats offrent un front plus désuni. En effet, si certains syndicats appellent de leur côté à une journée de grève supplémentaire le mercredi 8, d'autres ne sont pas sûrs d'appeler à cesser le travail le samedi 11. France Bleu fait le point sur les différents appels lancés, jour par jour.

Grosse journée de mobilisation le 7 février

L'intersyndicale compte sur cette journée du mardi 7 février pour mettre davantage la pression sur le gouvernement et lui faire retirer sa réforme des retraites."Il faut amplifier" la mobilisation lors de la journée d'action du 7 février, a jugé jeudi soir le leader de la CFDT Laurent Berger. Les Français sont donc appelés à défiler dans les rues partout dans le pays.

Dans la ligne droite de l'intersyndicale, les syndicats CFDT et Unsa de la SNCF ont appelé à une journée de grève le mardi 7 février, suivant le mot d'ordre général. La grève commencera à partir du lundi 6 février à 20 heures, puisque les préavis couvrent les cheminots en horaires de nuit. En Ile-de-France, la RATP est aussi concernée. D'importantes perturbations sont à prévoir sur le trafic ferroviaire et aérien.

Des perturbations possibles le 8 février

En plus du mardi 7 février, la CGT et SUD Rail ont décidé d'appeler les cheminots à faire grève le lendemain, le mercredi 8 février, avant éventuellement un mouvement reconductible dès la mi-février. Des perturbations pourraient donc toucher le trafic des trains SNCF ce jour-là également.

Dans le secteur de l'énergie, la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME), la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) et la Fédération des Ports et Docks de la CGT ont appelé à 48 heures de grève, mardi et mercredi, dans tout le secteur de l’énergie, les raffineries et les dépôts de carburant ainsi que dans les ports.

Des manifestations et des grèves le 11 ?

La journée du samedi 11 février semble plus incertaine. Si des cortèges seront de nouveau organisés en France contre la réforme des retraites, tous les secteurs ne sont pas sûrs de faire grève. À la SNCF, les syndicats sont divisés. Pour le samedi 11 février, 4e journée d’action, les syndicats des cheminots Unsa et SUD Rail hésitent :"Concernant le 11, on a mis en débat la possibilité de ne pas avoir un appel à la grève à la SNCF sur cette journée et d'avoir un simple appel à manifestation", a indiqué à l'AFP le secrétaire fédéral de SUD-Rail, Erik Meyer. La CFDT Cheminots décidera ce lundi si elle appelle à la grève le samedi 11 février, a annoncé sur franceinfo son secrétaire général Thomas Cavel.

À la RATP, en revanche, l'intersyndicale a appelé à la grève le 11 février. "Nous appelons tous les agents de l'entreprise à poursuivre et à amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme, ont écrit mercredi la CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC dans un communiqué commun.