Réforme des retraites : rassemblement à Strasbourg après l'annonce du recours au 49.3

Un rassemblement spontané se tient jeudi soir à Strasbourg, dans le centre-ville, après l'annonce par le gouvernement du recours à l'article 49.3 sur la réforme des retraites. Les manifestants sont environ 300, a constaté la journaliste de France Bleu Alsace.

ⓘ Publicité

Certains se sont retrouvés place Kléber, d'autres place Broglie. Ils se sont rendus devant la préfecture du Bas-Rhin, place de la République, puis devant le Palais universitaire. Un dispositif policier a été mis en place. Parmi les manifestants, beaucoup d'étudiants avec des slogans tels que : "et nous aussi on va passer en force !" ou "la retraite à 60 ans on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder".

La circulation des tramways a été interrompue pendant un quart d'heure place de la République.

La manifestation devant le palais universitaire à Strasbourg. © Radio France - Maud Czaja