Réforme des retraites : rassemblement à Toulouse à l'appel des partis de gauche

Environ 200 personnes se sont réunies dès 18 heures, au métro Jean Jaurès à Toulouse, pour continuer de mettre la pression sur le gouvernement contre la réforme des retraites. Un rassemblement à l'appel de partis de gauche, LFI, le NPA. De nombreux étudiants étaient aussi présents et des syndicats sont venus soutenir la manifestation (Sud rail, la CGT). Le rassemblement s'est tenu dans le calme, avec slogans et chansons.

Vers 20 heures, alors que deux motions de censure déposées contre le gouvernement ont été rejetées à neuf voix près, des éléments perturbateurs ont mis le feu à deux poubelles, rue Heliot et rue du Rempart Villeneuve et à une benne de chantier. Les forces de l'ordre mobilisées en nombre ont fait usage de gaz lacrymogène face à des jets de projectiles. Quelques dizaines de manifestants bien groupés et masqués ou casqués étaient déployés entre Jean Jaurès et la place de Belfort.

La manifestation s'est terminée en manifestation sauvage autour de Jean Jaurès © Radio France - Benjamin Bourgine