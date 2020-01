Réforme des retraites : rassemblement devant la raffinerie Total de Donges

Les opposants à la réforme des retraites ne désarment pas. ls étaient autour de 200 à manifester ce 2 janvier devant la raffinerie Total de Donges à l'appel de l'intersyndicale notamment de la CGT et de FO. Ils réclament toujours le retrait de la réforme des retraites.

Donges, France

Salariés de la raffinerie Total, cheminots, agents portuaires, employés de la fonction territoriale. Ils étaient autour de 200 manifestants rassemblés ce jeudi devant l'entrée nord de la raffinerie Total de Donges. Une nouvelle fois, ils réclament le retrait de la réforme.

La raffinerie est en grève mais pas de blocage © Radio France - Anne Patinec

Pas de blocage du site

L'accès au site n'est pas bloqué même si aucune goutte de carburant ne sort en raison de la grève. Les camions circulent dans le secteur et peuvent s'approvisionner au dépôt pétrolier voisin (qui appartient à Bolloré et non à Total). Des CRS sont sur place.

Au niveau de la raffinerie, aucune expédition de carburant ne se fera jusqu'au 4 janvier en raison de la grève. Trois autres jours de grève sont d'ores et déjà prévus à partir de mardi dans le cadre d'un mouvement national qui pourrait se durcir.