Réforme des retraites : rassemblement et graffitis devant la permanence de Josy Poueyto à Pau

La permanence de la députée recouverte de graffitis et des dépôts d'ordures devant les entrées

Nouvelle action coup de poing de l'union locale CGT de Pau ce lundi 13 mars : un rassemblement a été organisé devant la permanence paloise de la députée Modem Josy Poueyto, rue Jean-Jacques de Monaix. Une centaine de manifestants et représentants du syndicat se sont réunis, en musique, devant le local. Ils ont taggué les baies vitrées de la permanence, et répandu des ordures juste devant, sur le trottoir.

ⓘ Publicité

Une centaine de personnes a pris part au rassemblement devant la permanence de la députée © Radio France - Flore Catala

"Ecoute le peuple Josy"

"Collabos", "écoute le peuple Josy", "on lâchera rien", "64 c'est non, 60 ans pour tous" pouvait-on lire inscrit à la peinture blanche sur les vitres. Sur une photo de la députée, des cornes de diable ont aussi été ajoutées. Les manifestants ont interpellé et sifflé la députée de la première circonscription, qui n'était pas présente.

Le portrait de la députée affublé de cornes à la peinture © Radio France - Flore Catala

C'est justement ce qu'ont déploré les représentants syndicaux : une députée "fantôme", qui fait la sourde oreille, et n'écoute pas la contestation dans la rue, un peu à l'image du gouvernement, qui aimerait voir sa réforme votée cette fin de semaine, malgré les manifestations. La CGT dit qu'elle ne lâchera rien, que la mobilisation continuera malgré la décision du Parlement, attendue ce jeudi.

Le message des manifestants est clair © Radio France - Flore Catala

Les actions contre la réforme vont se poursuivre

Des graffitis sur la porte de la permanence de la députée © Radio France - Flore Catala

Les syndicats annoncent encore des actions coups de poing, qui iront peut-être plus loin que les rassemblements et les coupures de courant, comme à l'usine des eaux d'Ogeu ce lundi matin. Le rassemblement devant la permanence de Josy Poueyto sert en tout cas d'avertissement.