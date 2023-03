Réforme des retraites : reprise des expéditions de kérosène au dépôt pétrolier du Havre

Les expéditions ont pu reprendre dans la nuit de lundi à mardi à la CIM (Compagnie Industrielle Maritime), le dépôt pétrolier du port du Havre, annonce la CGT. Les salariés ont voté la reconduction de la grève pour 72 heures ce lundi soir, mais après d'intenses débats, ont décidé de permettre la livraison à débit réduit de kérosène vers les aéroports parisiens.

La CIM, premier stockiste indépendant de pétrole brut et de produits raffinés en France et quatrième en Europe, avait interrompu toutes livraisons depuis le 7 mars dernier, vers les aéroports mais aussi les raffineries TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher et Esso ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine, toutes deux à l'arrêt depuis la semaine dernière.

Éviter les réquisitions

Pour Fabian Bourdoulous, secrétaire CGT à la CIM, la préoccupation principale était "d'éviter les réquisitions comme on a pu en voir à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville" . "Nos gars ont eu peur de voir aussi des gendarmes débarquer chez eux et leur signifier leurs réquisitions devant leurs enfants", raconte-t-il.

Les expéditions de kérosène vers les aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris Orly vont reprendre de façon partielle à raison de 8 heures par jour depuis l'unité appelée Trapil, a appris France Bleu Normandie en consultant le préavis de grève envoyé par la CGT à la direction de la CIM.