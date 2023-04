Réforme des retraites : reprise du travail à la raffinerie de Donges

Le travail a repris à la raffinerie TotalEnergies de Donges en Loire-Atlantique. Réunis en assemblée générale ce vendredi à la mi-journée, les salariés ont voté la suspension de la grève qu'ils avaient débutée le 7 mars dernier pour protester contre la réforme des retraites. Le mouvement a donc duré un mois. Le responsable de la CGT du site pétrolier a cependant lancé un avertissement : "Ce n'est pas la fin. Macron veut un rapport de force dans la durée, il va l'avoir, nous serons un cauchemar, son chewing-gum" a déclaré Fabien Privé-Saint-Lanne.

Un préavis a d'ores et déjà été déposé pour les 13 et 14 avril, c'est à dire pour al prochaine journée nationale de mobilisation contre la réforme et pour le lendemain, jour où l'on attend la décision du Conseil constitutionnel qui examine le texte.

Des salariés de la raffinerie de Donges reprennent leur poste après la suspension du mouvement de grève ce vendredi © Radio France - Hélène Roussel

En attendant, les syndicats disent réfléchir à d'autres, ils veulent s'inscrire dans la durée pour tenir des semaines, voire des mois expliquent-ils.