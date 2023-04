Réforme des retraites : retour sur la manifestation à Amiens ce samedi

Environ 150 manifestants se sont rassemblés ce samedi après-midi à Amiens, selon la CGT de la Somme. Une mobilisation locale, en déclin par rapport aux autres journées nationales d'appel à la grève. La manifestation a pris forme devant la Maison de la Culture, puis une partie du cortège a défilé dans les rues du centre-ville amiénois.

Pour Romane, une étudiante qui travaille aussi en tant que surveillante dans un collège, cette journée était toutefois l'occasion de venir manifester plus facilement. "Le samedi, c'est quand même plus pratique que les autres jours. Comme je suis étudiante je ne peux pas me permettre de faire tous les jours la grève", raconte la jeune femme.

Les jeux de mots sur les pancartes redoublent en ce 1er avril. © Radio France - Lou Momège

Philippe en revanche, professeur à la faculté d'Amiens-Picardie, ne rate pas une journée de grève depuis fin janvier. Il était donc tout naturel pour lui de se mobiliser ce samedi. "C'est aussi un choix, explique l'enseignant. Je préfère faire 15 jours de grève maintenant plutôt que de travailler deux ans de plus à la fin." Et même si le gouvernement ne semble pas ciller sur la réforme des retraites, Philippe garde espoir.

Philippe, enseignant à l'université, est présent depuis les prémices de la mobilisation. © Radio France - Lou Momège

L'intersyndicale compte d'ailleurs sur plusieurs actions la semaine prochaine, malgré la faible mobilisation de ce samedi. Les syndicats prévoient de bloquer les entrepôts Amazon de Boves mardi 4 avril. Un journée de grève nationale est aussi organisée jeudi 6 avril, avec notamment dans la Somme, le blocage du rond-point de Dury et une action au petit matin au Centre hospitalier Pinel. Une manifestation partira également à 14h30 de la Citadelle, à Amiens.