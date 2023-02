Réforme des retraites : réunion de l'intersyndicale mardi pour définir les actions avant et après le 7 mars

L'intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, FO, FSU, Solidaires, Unsa et l'ensemble des organisations de jeunesse ont prévu de se réunir ce mardi à 18h dans les locaux de la CGT, a appris ce lundi franceinfo via la CGT. Le but de cette réunion, qui sera suivie d'un point presse, est de faire le point sur les actions qui doivent être menées avant et après le 7 mars contre la réforme des retraites.

Les huit principaux syndicats français appellent à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars". Plusieurs d'entre eux, dont la CGT de plusieurs branches, souhaitent d'ailleurs durcir le mouvement et appellent à la grève reconductible.