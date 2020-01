Retraites : Édouard Philippe fera des "propositions concrètes" samedi, l'âge pivot toujours en question

Au 37e jour de grève contre la réforme des retraites, le gouvernement a passé la journée de ce vendredi à rencontrer les syndicats et les organisations patronales, pour discuter de la conférence sur le financement du futur système de retraites. La nuit dernière, le gouvernement a a dévoilé les avant-projets de loi sur la réforme, qui seront présentés en Conseil des ministres le 24 janvier. Edouard Philippe a assuré que le texte n'est pas figé dans le marbre. Il pourra être modifié par amendements lors du débat parlementaire qui doit débuter le 17 février.

Le gouvernement a "bien avancé" dans la recherche d'un compromis

Édouard Philippe a indiqué, en fin de journée, que gouvernement et syndicats ont "bien avancé sur la recherche d'un compromis". Le Premier ministre adressera, par écrit, des "propositions concrètes" aux syndicats d'ici ce samedi. Ce vendredi soir, il doit rencontrer Emmanuel Macron à ce sujet.

Selon le gouvernement, l'"âge d'équilibre" permettrait de faire 3 milliards d'euros d'économies dès 2022 et 12 milliards en 2027. D'après un document remis aux partenaires sociaux lors des réunions de ce vendredi, pour un tiers (32%) des assurés, l'âge pivot décalera l'âge de départ de 62 à 64 ans, et un autre tiers (37%) ne sera pas touché ("inaptes, invalides, handicapés") ou pas concerné (carrières longues, pénibilité, régaliens). Pour le dernier tiers (31%), l'âge pivot "joue positivement : ceux qui partent tard aujourd'hui peuvent partir plus tôt", selon ce document.

La CFDT a senti "une volonté d'ouverture"

"On a senti une volonté d'ouverture" sur l'âge pivot, a confié Laurent Berger, le leader de la CFDT après son entretien avec le Premier ministre. Il réclame toujours le retrait de l'âge pivot avant toute discussion sur le financement du système. "On a senti une volonté d'ouverture, mais tout ça se mesure in fine aux actes. Nous n'avons pas eu les réponses ce soir", a assuré Laurent Berger. "On attend un geste dans les jours à venir pour s'engager dans la conférence de financement sur la réforme", a-t-il insisté.

L'Unsa espère le retrait de l'âge pivot dans les prochaines heures

A la sortie de sa réunion avec le Premier ministre, le secrétaire général de l'Unsa, Laurent Escure, a lui aussi dit espérer que "dans les prochaines heures" Edouard Philippe retire l'âge pivot du projet de loi. "On a demandé au Premier ministre de retirer l'âge pivot (...), je crois qu'il a compris", a-t-il commenté. "J'attends que dans les prochaines heures, il y ait cette annonce", a-t-il insisté.

FO et CGT et la CFE-CGC réclament toujours le retrait de tout le projet

A la sortie de son entretien, Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, a affirmé que la "détermination" de son syndicat à réclamer le retrait du projet de réforme des retraites restait "intacte". "J'ai demandé à nouveau et cette fois très formellement au Premier ministre de faire une pause sur le processus pour qu'on revienne autour d'une table de négociation et qu'on examine précisément les conséquences de telle ou telle disposition", a ajouté Yves Veyrier. "Malheureusement, je n'ai pas compris de la part du Premier ministre qu'il s'inscrit dans l'idée de faire une pause". "Nous ne ferons pas non plus de pause quant à notre détermination à faire en sorte d'empêcher que ce régime unique par points voie le jour parce que nous sommes de plus en plus convaincus qu'il est une erreur", a-t-il dit.

Le leader de la CGT a également "redit son désaccord avec le projet du gouvernement". Il s'est toutefois dit prêt à participer à la conférence de financement "en parallèle" avec la discussion parlementaire. "Il ne faut pas que cela soit déconnecté du projet de loi, il faut que cela se fasse en même temps", selon lui.

Le président de la CFE-CGC (cadres), François Hommeril, a aussi redit son opposition à "un projet inutile, dangereux, qui doit être retiré". Avec cette réforme, "on aura le choix soit entre travailler plus longtemps ou gagner moins en retraite", a-t-il dit. Il a plaidé pour "remettre les bœufs avant la charrue c'est-à-dire le débat sur le financement et l'équilibre (du système) avant le vote du projet de loi à l'Assemblée".

Le Medef veut le maintien d'une mesure d'âge

Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, soutient la mise en place en de l'âge pivot et a redit, ce vendredi, que pour lui, l'instauration d'une mesure d'âge est "absolument indispensable".

Sur la même ligne, François Asselin, de la CPME, a déclaré : "Si on disait non, il n'y aurait qu'une seule solution: refiler la patate chaude aux générations montantes en augmentant les cotisations".

De nouvelles manifestations à venir

Espérant des "manifestations massives" samedi, l'intersyndicale a appelé jeudi soir à poursuivre le mouvement mardi 14 janvier avec une "journée de grève et de convergence interprofessionnelle" et mercredi 15 et jeudi 16 avec des "initiatives déclinées sous toutes les formes".