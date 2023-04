Réforme des retraites : secteurs en grève, blocages, manifestations, suivez la 11e journée de mobilisation

Au lendemain de l'échec de la réunion à Matignon entre les syndicats et l'exécutif , les Français sont de nouveau appelés dans la rue pour une 11e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Entre 740.000 (police) et 2 millions (syndicats) de personnes ont manifesté dans toute la France lors de la précédente grève nationale, le 28 mars. Blocages, grèves, manifestations, suivez la mobilisation sur France Bleu.

L'essentiel à retenir

Les prévisions de grève secteur par secteur sont à retrouver dans cet article

11.500 policiers et gendarmes, dont 4.200 à Paris, seront mobilisés ce jeudi

dont 4.200 à Paris, seront mobilisés ce jeudi Après l'échec des discussions à Matignon mercredi, le leader de la CFDT Laurent Berger a appelé *"un maximum de travailleuses et travailleurs à rejoindre les cortèges"

** La SNCF prévoit 1 TER sur 2 en moyenne, 3 TGV sur 4, 1 Intercités sur 4

** La SNCF prévoit 1 TER sur 2 en moyenne, 3 TGV sur 4, 1 Intercités sur 4 Dans les écoles primaires, le Snuipp, premier syndicat du secteur, prévoit autour de 20% d'enseignants en grève

Premières opérations de blocage en Bretagne et à Nîmes

Plusieurs opérations de blocage sont en place ce matin en Bretagne : le dépôt de bus de Rennes est bloqué . Des blocages ont également lieu à Brest et Quimper dans le Finistère, ainsi que dans le Morbihan. Vous pouvez suivre la situation en temps réel dans cet article.

A Nîmes, les dépôts de bus sont également bloqués.

Des cortèges fournis ?

Après un rebond de mobilisation le 23 mars puis une baisse le 28 mars, les cortèges seront-ils plus fournis ce jeudi ? Laurent Berger, numéro un de la CFDT, a en tout cas appelé "un maximum de travailleuses et travailleurs à rejoindre" la mobilisation que la discussion à Matignon a tourné court ce mercredi. Sophie Binet, nouvelle secrétaire générale de la CGT, s'est aussi dite convaincue que les manifestants seraient "extrêmement nombreux".

11.500 policiers et gendarmes, dont 4.200 à Paris, seront mobilisés, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'est un peu moins que pour la dernière journée de mobilisation.

À Paris, le cortège partira ce jeudi de l'esplanade des Invalides à 14 heures, pour arriver place d'Italie à 19 heures.

Les secteurs en grève

Sur les rails

Le trafic sera en partie perturbé à la SNCF, a annoncé mardi la direction. Dans le détail : la SNCF prévoit 1 TER sur 2 en moyenne, 3 TGV INOUI et OUIGO sur 4, 1 Intercités de jour sur 4 et aucune circulation d'Intercités de nuit. Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi normales.

Dans les transports urbains

Dans plusieurs villes, la circulation des métros, trams ou bus sera également touchée par des mouvements de grève. C'est le cas à Nice , par exemple, ou à Dijon. Les prévisions à Paris sont à retrouver dans cet article . A Rennes et Nîmes, les dépôts de bus sont bloqués.

Dans les airs

La Direction générale de l'Aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes. L'aéroport parisien d'Orly n'est cette fois-ci pas concerné. En dépit de ces mesures préventives, "des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", souligne la DGAC.

Dans l'éducation

Dans les écoles primaires, le Snuipp, premier syndicat du secteur, prévoit autour de 20% d'enseignants en grève. Estimation plus faible que celle de la précédente journée de mobilisation, de 30%.

Dans le secteur de l'énergie

Dans le secteur de l'énergie, la CGT Mines Energie appelle à nouveau les professionnels à se mobiliser. Des baisses de production dans les centrales et des opérations "Robin des bois", avec l'électricité gratuite ou des coupures sur des bâtiments ciblés, sont à nouveau attendues.

Dans les raffineries

Expéditions bloquées, production à l'arrêt, blocages... Les raffineries du pays connaissent des difficultés liées au mouvement de grève, mais certaines ont repris la production. Le point complet dans cet article.

Les actions près de chez vous