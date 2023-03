Réforme des retraites : "si nous ne sommes pas entendus, ça va devenir violent" dit un manifestant rochelais

En cette neuvième journée de grève nationale contre la réforme des retraites, les manifestants étaient présents à La Rochelle. La préfecture de Charente-Maritime a compté 6.000 manifestants, les syndicats 15.000. Au cœur du cortège, l'ambiance est bon enfant, de la musique, des slogans, des pancartes, tout est réuni pour une manifestation. A la fin de celui-ci, le syndicat des dockers allume quelques fumigènes et fait exploser des pétards. Mais que ça soit d'un côté, ou de l'autre, l'inquiétude concerne le même sujet : l'évolution du mouvement.

"On a peur que le mouvement s'essouffle"

Chloé, une fonctionnaire qui tient son parapluie au dessus de sa tête est là depuis la première manifestation contre la réforme des retraites, celle du 19 janvier. "Ce qui me fait peur c'est que les gens n'arrivent plus à sacrifier une journée de salaire pour aller manifester, on va perdre beaucoup de monde comme ça", explique la jeune femme. Pour l'instant, l'intersyndicale n'a pas relancé d'appel à la grève, "mais si on passe sur une dixième ou une onzième journée, il y aura forcément des absents", poursuit Chloé.

A ses côtés, Florian pense que le mouvement peut s'essouffler mais pour une autre raison. "Le gouvernement ne répond clairement pas à nos attentes, plus ça va, moins on se sent écoutés. Il y en a quelques-uns qui vont commencer à se dire que ça ne sert à rien de manifester c'est sûr", explique le professeur.

La radicalisation des manifestations

Ce qui interpelle, ce sont les violences des mobilisations voisines. "A Paris et dans d'autres villes, on voit que ça commence à devenir violent, il y a des incendies, des arrestations, des blessés, c'est dommage que ça finisse comme ça", raconte Victor, un étudiant rochelais. Mais à côté de lui, Sasha n'est pas d'accord, "je pense que c'est ce qu'il faut, sans ça ils ne nous entendront pas, si il faut y aller moi je suis prête". La ville de La Rochelle est encore épargnée des violences lors des mobilisations, ce qui rassure Annick, une retraitée. "Tant qu'ils ne font brûler que des caddies et pas autre chose ça va, si ça tourne mal, j'arrête de manifester".

D'autres manifestations ont eu lieu en Charente-Maritime. Selon les syndicats il y avait 15.000 manifestants à La Rochelle, 9.000 à Saintes, 5.000 à Rochefort, 400 à Royan et 150 à Jonzac. La préfecture a annoncé 6.000 manifestants à La Rochelle, 4.000 à Saintes, 2.600 à Rochefort, 300 à Royan et 90 à Jonzac.

Mobilisations également en Charente. 15.000 à Angoulême selon les syndicats. 1.500 à Cognac.