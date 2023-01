Réforme des retraites : six manifestations dans les Deux-Sèvres et la Vienne ce mardi 31 janvier

Lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 19 janvier à Niort (Deux-Sèvres) entre 5.500 et 8.000 personnes se sont mobilisées.

Comme le 19 janvier, six rassemblements sont organisés dans le Poitou ce mardi 31 janvier pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le texte qui arrive ce lundi à l'Assemblée nationale et dont la principale mesure est le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Un point qui n'est "plus négociable" a assuré ce dimanche la Première ministre Elisabeth Borne.

Deux manifestations dans la Vienne

Châtellerault , 10 heures, devant la CPAM, boulevard de l'Envigne

, 10 heures, devant la CPAM, boulevard de l'Envigne Poitiers, 14 heures, au campus université avenue du recteur Pineau

Quatre manifestations dans les Deux-Sèvres

Niort , 10 heures, place de la Brèche

, 10 heures, place de la Brèche Thouars , 11 heures, place Flandres-Dunkerque

, 11 heures, place Flandres-Dunkerque Bressuire , 14 heures, place Saint-Jacques

, 14 heures, place Saint-Jacques Parthenay, 16 heures, place du Drapeau