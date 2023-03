Réforme des retraites : six salariés grévistes réquisitionnés au dépôt de carburant SFDM à Donges

Les camions-citernes peuvent à nouveau venir se ravitailler au dépôt SFDM de Donges depuis mercredi 29 mars. En fin de journée les forces de l'ordre ont délogé le piquet de grève sans violence. Si la SFDM peut faire appel à des intérimaires pour charger ces camions, en revanche, en ce qui concerne le fonctionnement du pipeline, il faut un personnel expérimenté et qualifié car il s'agit d'un site Seveso.

ⓘ Publicité

Le pipe SFDM alimente en carburant un français sur six

Un pipe qui alimente en carburant Le Mans, une bonne partie de la région parisienne, Châlon-en-Champagne et pour finir Metz, soit un français sur six. La pénurie en essence sans plomb, notamment en région parisienne, aurait donc poussé les services de l'Etat à réquisitionner le personnel.

"les gendarmes sont venus les chercher chez eux, dans leur maison"

Six opérateurs sur les 14 que compte la SFDM de Donges, tous en grève, ont donc été "cueillis chez eux, dans leurs maisons, par les gendarmes" et Morgan Lemarié, délégué CGT rappelle que "s'ils n'obéissent pas, ils risquent la prison". Ces salariés réquisitionnés vont donc se relayer par quart jusqu'à lundi matin 5 heures, "mais nous craignons d'autres réquisitions d'ici-là" avoue le délégué syndical qui promet par ailleurs d'autres actions à venir. "On est encore plus remontés et dégoutés, on maintient la grève et on réfléchit à reprendre le dépôt. Pourquoi pas une action en justice car, pendant que le chef de l'Etat piétine la démocratie à coup de 49.3, c'est notre droit de grève qui est bafoué".