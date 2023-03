Réforme des retraites : suivez en direct les mobilisation de ce vendredi dans l'Eure et en Seine-Maritime

Les salariés de Total à Gonfreville-l'Orcher, annoncent la mise à l'arrêt ce week-end de la plus grande raffinerie de France

Les syndicats sont très remontés après le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites. La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé jeudi après-midi qu'elle recourait à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte, ce qui signifie que les députés ne voteront pas pour ou contre la réforme. En retour, ils peuvent déposer une motion de censure, qui peut faire tomber le gouvernement. Le Rassemblement National assure qu'il en déposera une. Le groupe de députés indépendants LIOT devrait en faire de même, avec le soutien de la gauche . Ces motions seront soumises au vote lundi.

La centrale de Paluel au ralenti, la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher bientôt à l'arrêt

Parmi les premiers à réagir à l'annonce de la Première ministre, les syndicats de la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime. Rassemblée à 6h ce matin, l'intersyndicale a appelé les salariés à baisser encore davantage la production. Un réacteur sur les quatre du site est déjà à l'arrêt. Des barrages filtrants ont été érigés aux abords du site.

La raffinerie Total de Normandie, à Gonfreville-l'Orcher, la plus grande de France, va être arrêtée dès ce week-end . Selon Eric Sellini, coordinateur CGT au sein du groupe pétrolier, "les salariés ont haussé le ton". " Les principales unités commenceront à s'arrêter demain [samedi]", explique-t-il à l'AFP. "La raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard", ajoute-t-il.

Dans l'autre grande raffinerie de Seine-Maritime, chez Exxon Mobile à Port-Jerôme, on devrait en savoir plus d'ici ce vendredi soir : après avoir compté les grévistes potentiels, la CGT annonce un rassemblement à 18h sur l'esplanade de la mairie de Lillebonne.

Autre rassemblement à la mi-journée : environ quatre cents personnes se sont rejointes devant l'hôtel de ville de Rouen à l'appel de l'intersyndicale. Le rassemblement s'est transformé en cortège et a pris la direction de la préfecture. Le trafic des bus est perturbé selon le réseau Astuce.

À Évreux, une centaine de personnes étaient rassemblées devant la préfecture de l'Eure pour dire non à la réforme, avant une nouvelle action ce samedi à 14h place Armand Mandle.

Deux personnes arrêtées pour avoir allumé un feu jeudi soir au Havre

Au Havre, les quatre ponts d'accès à la zone industrielle sont bloqués par les grévistes pour la huitième journée. Sur le port, le blocage est levé, tout comme à Rouen, mais les portuaires et les dockers se préparent à de nouvelles actions.

Par ailleurs, deux personnes, âgées de 45 et 41 ans, ont été arrêtées jeudi soir, vers 19h, après avoir mis le feu à des palettes sur les voies du tram devant l'hôtel de ville du Havre lors d'un rassemblement spontané contre la réforme. Elles ont été placées en garde à vue pour dégradation volontaire par incendie. Plus aucun tram ne circule entre les gares et la plage jusqu'à lundi selon le réseau LIA.