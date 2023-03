Réforme des retraites : suivez la 10ème journée de mobilisation en Île-de-France

C'est la dixième grande manifestation syndicale à Paris contre la réforme des retraites : un cortège doit s'élancer de la place de la République ce mardi à 14 heures, pour rejoindre Nation via le boulevard Voltaire. Selon les renseignements territoriaux, 70.000 à 100.000 personnes pourraient défiler à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un "dispositif de sécurité inédit", avec 5.500 policiers et gendarmes mobilisés dans la capitale, notamment pour faire face à "plus de 1.000 éléments radicaux, dont certains venus de l'étranger, et d'autres (qui) étaient présents à Sainte-Soline ce week-end".

ⓘ Publicité

À lire aussi Grève contre la réforme des retraites : le parcours de la manifestation parisienne ce mardi

Dans les transports en commun franciliens, des perturbations sont à prévoir ce mardi concernant les RER et métros . 11 lignes de métros sont touchées, seulement 2 trains sur 5 circulent sur le RER D, et la moitié des RER A et B sont supprimés. Le trafic est normal en revanche dans les bus et tramways.

7h. Ce mardi matin, le garage à bennes des éboueurs situé à Aubervilliers fait l'objet d'un nouveau blocage, selon plusieurs photos publiées sur le réseau social Twitter, notamment par le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. Deux des trois sites parisiens d'incinération des déchets étaient toujours bloqués lundi, à Ivry-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux, trois semaines après le début de la grève contre la réforme des retraites. 7.300 tonnes d'ordures jonchaient encore les rues de la capitale lundi, ont annoncé la Ville et le syndicat métropolitain Syctom. Le préavis de grève qui devait démarrer lundi chez les éboueurs de la société privée Derichebourg, qui gère la collecte notamment des 10ème et 18ème arrondissements, a été levé en fin de journée suite à des négociations avec la direction.