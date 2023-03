Réforme des retraites : suivez la 8ème journée de mobilisation en Provence

Les gaziers et électriciens mobilisés sur le Vieux-Port de Marseille ce mercredi

La 8ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites commence ce mercredi en Provence, comme ailleurs en France. Plusieurs manifestations sont organisées dans la région, notamment à Marseille, Toulon et Arles. Lors de la dernière journée de mobilisation, samedi dernier , le nombre de manifestants a baissé dans la région, après une journée record le 7 mars .

Départ à 10h30 du cortège à Marseille

Plusieurs manifestations sont organisées en Provence ce mercredi. Le cortège marseillais part à 10h30 du Vieux-Port, jusqu'à la Porte d’Aix en passant par la Joliette. Sur place, des manifestants se préparent au départ.

Marseille : 10h30 au Vieux-Port

Toulon : 13h30 au rond point de l'université à la Garde (zone commerciale)

Draguignan : 10h30 devant la sous-préfecture

Brignoles : 18h30, retraite aux flambeaux place Caramy

Digne : 14h à la gare routière

Arles : 10h30 au kiosque à musique

Martigues : 10h au lycée Lurçat (SNES-FSU), et 10h porte saint-Dominique (intersyndicale FSU, SUD, FO et UNSA)

Les transports perturbés ce mercredi

Alors qu'un millier de passagers sont restés bloqués sur le port de Marseille ce mardi, les dockers ayant bloqué le départ d'un ferry en direction de l'Algérie, les grévistes veulent toujours bloquer le port ce mercredi. Une journée "ports morts" lancée par la CGT est même prévue ce jeudi, partout en France.

Du côté des transports en commun, 40% du réseau de bus Mistral de Toulon est perturbé ce mercredi. A Marseille, la ligne 2 du métro est ralentie. Dans les gares , partout en France, les circulations seront "globalement similaires à celles de lundi 13 et mardi 14 mars" assure la SNCF. A savoir : 3 TGV INOUI et OUIGO sur 5, 1 Intercités de jour sur 3, et aucune circulation des Intercités de nuit.

Manifestation des enseignants à Marseille dès 7h30

Ce mercredi matin, dès 7h30, près de 250 enseignants et personnels de l'éducation ont manifesté leur colère au sein du siège de la CMA CGM à Marseille. Les opposants à la réforme expliquent que ce lieu a été choisi comme symbole d'une multinationale aux profits importants, pour demander au gouvernement d'augmenter les cotisations patronales du groupe, "plutôt que de baisser les pensions de retraite des Français".