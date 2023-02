Réforme des retraites : suivez la cinquième journée de mobilisation dans la Manche

La contestation s'essouffle un peu mais se réinvente. Ce jeudi 16 février marque la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans la Manche, six rassemblements sont organisés, pour faire pression sur les députés, à la veille de la fin de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale.

Un pique-nique revendicatif à Cherbourg

A Cherbourg, plutôt qu'un cortège à travers les rues de la ville, l'intersyndicale a convié les manifestants à un pique-nique revendicatif sur la Plage Verte, ce jeudi midi à partir de 11h30. Malgré le crachin, il y a du monde.

300 personnes réunies devant le Medef de la Manche

Pas de cortège non plus à Saint-Lô, mais un rassemblement devant les locaux du Medef, à Agneaux. Entre 320 et 400 personnes se sont réunies, pendant une heure ce jeudi midi.

Opération escargot entre Carentan et Saint-Lô

La mobilisation sort aussi des villes. Les syndicats de plusieurs entreprises agroalimentaires normandes ont organisé une opération escargot, entre Carentan et Saint-Lô. Dans un cortège d'une soixantaine de voitures, les salariés de Mont-Blanc, Isigny-Sainte-Mère, Agrial, Maîtres Laitiers du Cotentin et Elvir ont roulé à allure réduite sur la Nationale 13 et la Nationale 174, pour rejoindre le rond-point du département à Saint-Lô, qu'ils ont bloqué une bonne vingtaine de minutes.

"On a fait les manifs, mais on voudrait durcir le ton pour montrer qu'on est prêt à aller beaucoup plus loin et faire des blocages beaucoup plus importants", explique Julien Destienne, délégué syndicale CFDT aux Maîtres Laitiers du Cotentin. "Si le gouvernement n'écoute pas les partenaires sociaux, on est prêt à bloquer l'économie, pourquoi pas des entrepôts ou des magasins."