Réforme des retraites : suivez la huitième journée de mobilisation

Pour la huitième fois, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce mercredi contre la réforme des retraites. Les mouvements de grève se poursuivent dans les différents secteurs tandis que le texte du gouvernement doit faire son retour à l'Assemblée nationale, avant un possible vote jeudi. Actions, ampleur de la mobilisation, secteurs en grève, réactions politiques et syndicales : suivez le fil de cette journée avec France Bleu, partout en France.

L'essentiel à retenir

Après une mobilisation "historique" le 7 mars , les renseignements attendent entre 650.000 et 850.000 manifestants dans toute la France

Les transports s'annoncent perturbés ce mercredi

Le point sur la grève dans les raffineries

Les prévisions de grève secteur par secteur sont à retrouver ici

Après un passage du texte à l'Assemblée puis au Sénat, une commission mixte paritaire se réunit ce mercredi pour trouver un compromis, avant un vote dans les deux chambres jeudi

Elisabeth Borne a assuré qu'un vote des députés de droite ne serait pas interprété comme un "soutien au gouvernement"

La mobilisation s'essouffle-t-elle ?

Après une mobilisation "historique" le 7 mars ( 3,5 millions de manifestants selon la CGT, 1,28 million selon l'Intérieur ), celle de samedi dernier a marqué le pas avec "plus d'un million" de manifestants d'après l'intersyndicale et 368.000 selon la police, soit les plus faibles chiffres enregistrés depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais cette journée de mercredi ressemble à une dernière ligne droite pour peser une ultime fois sur le vote des députés, et l' épouvantail du 49.3 pourrait enflammer la rue.

La mobilisation sociale semble s'essouffler quelque peu dans les raffineries et certains pans des transports, mais pas dans l'énergie et chez les éboueurs qui, à Paris, ont voté la poursuite de la grève "au moins jusqu'au 20 mars" . Quelque 6.600 tonnes de déchets n'étaient pas ramassés dans la capitale mardi.

Journée cruciale au Parlement

Le gouvernement compte sur la réunion, mercredi, en commission mixte paritaire (CMP) - sept députés, sept sénateurs et autant de suppléants réunis à huis clos - pour échafauder un texte de compromis. "Si la CMP a un texte commun, ce texte aura une majorité" au Sénat puis à l'Assemblée, a estimé le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Même si un compromis est probable au sein de la commission mixte, où les macronistes et la droite sont majoritaires, le suspense reste immense sur le vote qui doit suivre jeudi à l'Assemblée. Cette incertitude laisse planer la possibilité que le gouvernement déclenche l'article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption sans vote mais expose l'exécutif à une motion de censure.

Le patron de la CFDT Laurent Berger a une nouvelle fois mis en garde contre les conséquences d'un passage en force via le 49.3, une option qui doit auparavant être autorisée en Conseil des ministres.

Pour convaincre les indécis, Elisabeth Borne a assuré mardi qu'un vote positif des députés de droite sur sa réforme des retraites ne serait pas interprété comme un "soutien au gouvernement". "Une majorité existe, qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires", a-t-elle ajouté. Avant de demander à l'opposition "d'assumer" son attitude quand elle fait "le choix de l'obstruction".

Trafic toujours perturbé à la SNCF

La circulation des trains de la SNCF restera "perturbée" ce mercredi 15 mars, a annoncé la SNCF. Dans le détail, les circulations seront globalement similaires à celles de lundi et mardi, avec 3 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 1 Intercités sur 3, aucun train de nuit, 2 TER sur 5 en moyenne nationale et toujours des perturbations en Ile-de-France.

Une grève reconductible a été lancée à la SNCF le 7 mars, à l'appel de tous les syndicats de cheminots. Jusqu'à 80% des TGV avaient été annulés lors des journées de mobilisation précédentes.

SNCF : les prévisions pour ce mercredi. © Visactu

À la RATP, quelques perturbations dans le métro, 1 RER sur 2

Le trafic sera légèrement perturbé dans le métro parisien mercredi et très perturbé dans le RER, a indiqué la RATP mardi.

La RATP prévoit des perturbations plus ou moins importantes sur certaines lignes de métro : une rame sur deux sur la 3 et la 13 - avec une ouverture seulement de 06H00 à 20H00 pour cette dernière -, une sur trois l'après-midi sur la 12 et deux sur trois sur les lignes 2, 7 et 8. Les autres lignes - 1, 3bis, 4, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 le matin et 14 - doivent circuler normalement.

La RATP prévoit parallèlement un train sur deux sur les lignes A et B du RER, pour cette journée nationale d'action qui marque aussi le neuvième jour d'une grève reconductible à l'appel des syndicats. Le service devrait être normal sur les réseaux de bus et tramways de la Régie.

RATP : les prévisions pour ce mercredi. © Visactu

Aéroports

Du côté du ciel, la journée s'annonce perturbée à l'aéroport de Paris-Orly. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols prévus mercredi. Ces annulations s'annoncent moins importantes que la semaine dernière, quand elles avaient touché, outre les plateformes parisiennes d'Orly et Roissy, des aéroports en région, et concerné jusqu'à 30% des mouvements d'appareils.

La DGAC annonce que des perturbations et des retards sont également à prévoir et invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage en s'informant auprès de leur compagnie aérienne.

Raffineries

La grève reconductible, entamée le 7 mars, se poursuit dans les raffineries de France. Mardi, les expéditions de six sites, sur les sept en activité, étaient toujours bloquées. La production n'est pas touchée, sauf à Donges (Loire-Atlantique) mais pour des raisons techniques. L'approvisionnement des stations n'est donc pour l'heure pas menacé. Il faudrait plusieurs jours, voire des semaines, de blocage pour que la situation tourne à la pénurie.

Si depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes de durcir le mouvement en arrêtant la production, ces derniers se montrent plutôt réticents à entamer ces opérations techniquement délicates et longues.