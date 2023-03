Réforme des retraites : suivez la journée nationale de grève et de manifestations ce mardi 7 mars

Les syndicats réussiront-ils leur pari de "mettre la France à l'arrêt" ce mardi 7 mars ? Pour la sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites , la grève s'annonce très suivie dans de nombreux secteurs, alors que des manifestations sont annoncées dans plus de 250 villes. Actions, secteurs en grève, réactions politiques et syndicales : suivez le fil de cette journée avec France Bleu, partout en France.

L'essentiel

Les syndicats espèrent une démonstration de force

Les syndicats projettent toutes leurs forces dans la bataille ce mardi, et veulent mettre la "France à l'arrêt" pour faire enfin plier l'exécutif. Pour cette sixième journée d'actions, ils espèrent mobiliser davantage encore que le 31 janvier, où la police avait recensé 1,27 million de participants et l'intersyndicale plus de 2,5 millions. De source policière, entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus, dont 60 à 90.000 à Paris.

Il faut une mobilisation "massive" ce mardi, a appelé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur France Inter lundi. "J'appelle les salariés de ce pays, les citoyens de ce pays, les retraités de ce pays, qui sont contre la réforme des retraites, à venir manifester massivement", a-t-il affirmé. "Nous devons avoir une journée de mobilisation extrêmement puissante. Ça veut dire d'abord beaucoup de gens dans les rues. Il y a encore plus de lieux de manifestations que les autres fois, il y en a plus de 250, 260", a-t-il ajouté.

Ce mardi, la mobilisation passe à "la vitesse supérieure", a assuré le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez dimanche, dans le JDD. "Le 7 mars va être très gros", a renchéri Simon Duteil, co-délégué général de Solidaires. "On va casser la baraque", a assuré le secrétaire général adjoint de l'Unsa, Dominique Corona.

Des mobilisations qui s'annoncent massives dans plusieurs secteurs

De très fortes perturbations sont attendues dans les transports ferroviaires et urbains, l'ensemble des syndicats ayant appelé à la grève reconductible à la RATP et à la SNCF. "Le 7, ça va être très dur", a prévenu vendredi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, appelant ceux qui le peuvent à télétravailler.

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer mardi et mercredi à entre 20 et 30% de leurs vols, en prévision de la grève des contrôleurs aériens.

D'autres professions sont appelées à la grève reconductible "jusqu'au retrait de la réforme", à l'appel de la CGT : raffineurs, électriciens et gaziers, éboueurs, dockers, ouvriers du verre et de la céramique... le secrétaire général de la fédération CGT de la Chimie, Emmanuel Lépine, se disant prêt à "mettre à genoux l'économie française" pour obtenir gain de cause.

Les enseignants seront à nouveau en grève, parfois de manière reconductible.

Les expéditions de carburant bloquées

Dans l'énergie, la grève a débuté dès vendredi après-midi avec des baisses de production dans plusieurs centrales nucléaires, manière pour la CGT d'accompagner le débat qui s'ouvrait au Sénat sur la suppression des régimes spéciaux de retraite. La CGT annonce ce mardi que les expéditions de carburants sont bloquées dans toutes les raffineries de France.

"La grève est partie partout, (...) avec des proportions de grévistes très variables en fonction des sites, mais avec des expéditions bloquées en sortie de toutes les raffineries ce matin", a déclaré Eric Sellini, élu national de la CGT-Chimie. Selon lui, les raffineries de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont affectées par ce mouvement social.

Les prévisions de trafic pour ce mardi 7 mars. © Visactu - Visactu

Blocages de lycées, de chantiers, opérations escargots

Les mouvements lycéens et étudiants ont également annoncé annoncé une journée de mobilisation. "Bloquez tout ce que vous pouvez", les a encouragés vendredi soir le leader LFI Jean-Luc Mélenchon, alors que le député LFI Louis Boyard a lancé un "blocus challenge" sur TikTok et Twitter.

Les syndicats s'attendent également à des initiatives plus inhabituelles : chantiers à l'arrêt, rideaux de magasins fermés, péages ouverts, routes bloquées ou encore opération escargots.

Des actions féministes pour le 8 mars, une nouvelle journée nationale samedi ?

L'intersyndicale se réunira dans la soirée mardi pour déterminer les suites à donner à la contestation. La date du 11 a été évoquée, sans être confirmée à ce stade. La semaine sera en tout cas émaillée d'autres mobilisations, en parallèle des débats au Sénat, qui s'achèveront quoi qu'il arrive vendredi.

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, sera cette année placée sous le signe d'une réforme des retraites jugée particulièrement injuste pour elles. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Paris et dans environ 150 villes en France mercredi. Les syndicats FSU, CGT et Solidaires, ainsi que 45 organisations féministes, appellent à la "grève féministe" pour exiger "l'égalité au travail et dans la vie". Ils ont déposé des préavis dans tous les secteurs d'activité.

La grève se poursuit mercredi dans les transports

La SNCF a déjà averti, ce lundi, que la circulation des trains sera également très fortement perturbée mercredi. Ce sera également le cas à la RATP pour les transports parisiens.