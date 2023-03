Réforme des retraites : suivez la mobilisation en Picardie pour la 8ème journée d'action

Depuis tôt ce matin ce mardi 15 mars, les syndicats picards se mobilisent pour la 8ème fois depuis le début de l'année contre la réforme des retraites du gouvernement.

Plusieurs ronds-points bloqués

Les ronds-points autour de plusieurs villes de la Somme sont occupés par des dizaines de militants qui filtrent les accès. Notamment sur la zone commerciale d'Amiens Nord, la zone industrielle d'Abbeville mais aussi l'accès à l'autoroute A1 à hauteur de Roye. Un accès qui est d'ailleurs fermé a annoncé ce matin la préfecture de la Somme.

Les étudiants amiénois appelés à bloquer un campus de l'UPJV

Après avoir réuni près de 200 personnes hier lors d'une assemblée générale sur le site de la faculté des Arts près du Jardin du Plantes, les étudiants amiénois étaient appelés à bloquer un autre campus, celui de droit dans le quartier Saint Leu. Ils se sont également réuni à 11 heures sur la place d'armes de la Citadelle pour une autre assemblée générale.

Le trafic des trains et des cars scolaires perturbés

On compte ce mercredi matin 1 TER sur 3 en moyenne en Picardie et 3 TGV et Ouigo sur 5. Le réseau Trans 80 a lui du supprimé une cinquantaine de lignes de cars scolaires. En revanche aucune perturbation sur le réseau de bus Ametis et à l'aéroport de Beauvais.

A Amiens, 7 centres de loisirs sont fermés toute la journée en raison de la grève.

Plusieurs manifestations ce mercredi en Picardie

On retrouve ce mercredi une quinzaine de cortèges organisés par les syndicats, notamment ce matin à Abbeville, où défile actuellement près de 700 manifestants selon notre journaliste présente sur place.